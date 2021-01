La culture dans l’Union européenne

Synthèse

Dans le domaine de la culture, qui relève encore largement de la compétence des Etats membres, l’Union européenne intervient en complément. Elle vient encourager la coopération européenne ou encore défendre la diversité culturelle.

Comme partout dans le monde, les politiques culturelles relèvent, en Europe, de la compétence des Etats. Ces derniers sont libres dans la définition de leurs priorités et dans leurs choix budgétaires.

S’il n’existe donc pas de politique culturelle uniforme parmi les pays, le continent européen dans son ensemble est connu pour son action souvent ambitieuse dans ce domaine. Nombreux sont les Etats membres à défendre une politique culturelle protectrice vis-à-vis de la concurrence internationale. En effet, à l’initiative des Européens, les biens culturels sont traditionnellement exclus des négociations commerciales internationales.

Au niveau mondial, l’Europe est vue comme un espace incontournable pour la culture, dans l’ensemble des arts. Un très grand nombre d’artistes européens bénéficient ainsi d’une notoriété internationale et figurent régulièrement au sein des palmarès de festivals culturels.

La situation en Europe

Si les institutions européennes ne fournissent pas de chiffres consolidés récents sur le poids de la culture dans l’économie européenne, le Groupement européen des auteurs a commandé une étude sur le sujet au cabinet Ernst&Young en 2014. Celle-ci estime que les industries culturelles représentent 4,2% du PIB et plus de 7 millions d’emplois sur le continent. Une estimation reprise dans une déclaration des ministres européens appelant à défendre ce secteur à la fin de l’année 2017.

L’Europe, comme d’autres régions du monde, est connue pour son important patrimoine culturel. Anciens et modernes, les lieux culturels sont répartis dans l’ensemble des 27 Etats membres de l’Union et constituent autant d’éléments de la diversité culturelle du continent. L’Europe, à travers le temps, a ainsi été un très grand pourvoyeur d’artistes et de créateurs, dont les œuvres sont souvent encore visibles dans les villes, sites historiques, musées ou encore bibliothèques européennes. Cet héritage culturel est d’ailleurs l’une des raisons principales de l’attractivité de l’Europe pour le tourisme. De plus, la dimension culturelle de l’Europe ne s’arrête pas à son patrimoine ou à une époque révolue et le continent est également réputé dans le monde pour sa vitalité artistique avec ses festivals (cinéma, théâtre, musique…), ses expositions ou encore sa littérature.

La politique européenne

Dans le domaine de la culture, l’Union européenne ne dispose que de compétences d’appui. Cela signifie que les Etats membres conservent très largement la main dans la définition de leurs priorités et dans la mise en œuvre de leurs orientations.

La politique culturelle naît ainsi en 1977 avec le Plan d’action culturelle de la Commission européenne. En 1992, avec le traité de Maastricht, les Européens reconnaissent que l’UE contribue à l’épanouissement des cultures nationales, dans le respect de leur diversité nationale. L’idée de « diversité culturelle » est consacrée. L’Europe s’implique dès lors dans la promotion de la création, dans le développement économique du secteur culturel, dans l’accès des citoyens à la culture, ou encore dans le rayonnement de la culture européenne dans le monde.

Depuis 2014, la politique culturelle européenne dépend du programme Europe Créative, doté de 1,46 milliard d’euros de budget pour la période 2014-2020 et de 2,2 milliards d’euros pour la période 2021-2027. Ce dernier est dédié au soutien à la création d’emplois et à la croissance du cinéma européen et des autres secteurs de la culture et de la création. Via le sous-programme MEDIA, l’UE accorde des subventions pour le développement de films et dispose d’un fonds de garantie pour faciliter l’accès à l’emprunt.

Plusieurs événements culturels européens ont également vu le jour au cours des dernières décennies. Parmi ceux-ci, le fameux concours de l’Eurovision, qui existe depuis 1956, ou encore le label de « capitale européenne de la culture« , qui remonte à 1985. Chaque année, deux villes européennes sont à l’honneur, présentent leur dimension culturelle et organisent nombre d’événements. Concernant le cinéma, le Parlement européen remet depuis 2007 le prix Lux à un film européen contribuant à « diffuser différentes opinions sur quelques-uns des principaux enjeux sociaux et politiques du moment et, donc, à créer une identité européenne plus forte« . Notons enfin que certains événements nationaux, et notamment français, comme la Fête de la musique ou les Journées européennes du patrimoine sont désormais organisés à l’échelle de l’Union.

En 2018, les Etats membres de l’Union européenne et neuf autres pays comme la Suisse, la Géorgie ou l’Albanie ont également participé à l’Année européenne du patrimoine culturel, organisée sous l’égide de la Commission européenne. Cet évènement a permis de « montrer ce que les Européens ont en commun« , à l’heure où les nationalismes ressurgissent, a expliqué l’année suivante un responsable français des Patrimoines à Toute l’Europe.

Débats et perspectives

Sujet récurrent en Europe depuis plusieurs mois, les accords commerciaux internationaux concernent également la culture. Sous l’impulsion de la France et d’autres Etats membres, l’Union européenne a tenu à exclure les biens culturels des négociations avec des pays comme les Etats-Unis et le Canada qui, eux, y auraient été favorables. Le but est ici de protéger « l’exception » et la « diversité culturelle » européenne vis-à-vis de la concurrence des œuvres étrangères et notamment américaines.

Au sein de l’Union européenne, un autre enjeu prégnant est celui de la « territorialité des œuvres« , qui signifie que les œuvres sont exploitées pays par pays. Principe central dans le financement des œuvres et la rémunération des auteurs et des artistes, il est ardemment défendu par ces derniers. Sa suppression au profit d’un marché unique européen impliquerait en effet, selon eux, une baisse drastique des financements.

L’Union européenne a également légiféré pour garantir les droits d’auteurs des artistes et des entreprises de presse dont les contenus sont disponibles sur les plateformes numériques.

Le secteur culturel a particulièrement pâti de la crise du Covid-19, qui a entraîné la fermeture des lieux d’expositions, cinémas et autres salles de spectacles. En France, le chiffre d’affaires du secteur accuse par exemple une chute de 25% pour le premier semestre 2020. En ce sens, l’augmentation des financements alloués au programme Europe créative pour la période 2021-2027 témoigne de la volonté européenne de soutenir ce secteur face à la récession économique.

