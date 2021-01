10 élus républicains ont voté pour sa destitution

Mercredi 13 janvier, la Chambre des Représentants s’est prononcée en faveur d’une destitution à l’encontre du président Donald Trump. Au total, les 222 démocrates de la chambre ont voté pour, épaulés par 10 républicains.

Le Parti républicain paie le prix de sa lâcheté face aux dérives de Trump

Pourtant, lors du premier impeachment visant le président sortant en 2019, pas un seul républicain n’avait voté en faveur de sa destitution.

« Jamais de trahison plus grave par un président »

Violences au Capitole : « Une partie des Républicains va se détourner de Trump »

de l’Ohio a déclaré qu’il avait essayé de donner un sens à ce qui s’était passé au Capitole et qu’il en a conclu que le président Trump « a aidé à organiser cette attaque du Congrès dans le but de nous empêcher d’accomplir nos devoirs solennels, comme le prescrit la Constitution ». David Valadao de l’Etat de Californie et Tom Rice de la Caroline du Sud ont pareillement décidé de voter pour l’impeachment.

La suite au Sénat

Maintenant que la Chambre des Représentants a voté pour le coup d’envoi de la procédure de destitution de Donald Trump, la bataille va désormais se jouer au Sénat à partir du 20 janvier, où les démocrates auront besoin du renfort de 17 républicains pour condamner et destituer Donald Trump. Le parti conservateur est toujours majoritaire au Sénat étant donné que le second sénateur démocrate de Géorgie n’a pas encore prêté serment. Or pour démettre Donald Trump, une majorité des deux tiers est nécessaire.

Avec les violences du Capitole, « Donald Trump mute en tribun de la plèbe »

Des sénateurs très critiques envers Donald Trump pourraient voter en faveur de l’impeachment. Au cours du discours virulent que le président sortant a prononcé devant ses partisans peu avant les événements tragiques, il les avait conviés à converger vers le Capitole. Plusieurs républicains n’ont pas pardonné au président d’avoir, selon eux, mis leur vie en péril.

Seconde procédure d’impeachment pour Trump

Après l’assaut du Capitole le 6 janvier dernier, Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des Représentants, a annoncé toute une série d’actions pour tenter de déloger Donald Trump. Les démocrates ont notamment demandé à Mike Pence d’activer en urgence le 25e amendement de la Constitution qui prévoit que le vice-président et les principaux ministres peuvent constater l’inaptitude du président à exercer sa fonction pour ouvrir la voie à une destitution.

Mercredi 13 janvier, le vice-président a refusé le recours au 25e amendement peu de temps avant que la Chambre des Représentants n’approuve le recours à la procédure de destitution de Donald Trump pour « incitation à l’insurrection » lors de son discours prononcé avant les violences au Capitole. Majoritaires à la Chambre des Représentants, les démocrates étaient certains de réussir à obtenir le vote de cette procédure de destitution, d’autant plus que certains représentants républicains se sont déclarés en faveur de cette mesure.

C. D.