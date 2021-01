Un conseil de défense sanitaire se tient ce mercredi matin, avant de possibles nouvelles restrictions

Le Covid-19 pèse toujours autant sur le système de santé français, avec 1 660 patients malades admis en vingt-quatre heures, et plus de 19 000 nouveaux cas de contaminations, selon les données de Santé publique France publiés mardi soir. Le total des décès dus à l’épidémie s’élève à 68 802, alors que le variant britannique, plus contagieux, commence à s’installer en France.

« S’il est plus contagieux, le nouveau variant du Covid-19 prendra le pas sur les autres »

Pour tenter, une nouvelle fois, d’endiguer la propagation du virus, un conseil de défense sanitaire pour définir la stratégie des prochaines semaines se tient ce mercredi 13 janvier. En outre, il pourrait être décidé de nouvelles mesures, qui devraient être annoncées jeudi, lors d’une conférence de presse du Premier ministre.

Une France sous cloche dès 18 heures ?

Trois scénarios devraient être discutés. Satisfait des premiers effets du couvre-feu à 18 heures, selon RTL, le gouvernement envisagerait d’étendre cette décision à toute la France. L’annonce pourrait ensuite être faite par Jean Castex.

La carte des 25 départements où le couvre-feu commence à 18 heures

Selon un second scénario détaillé par RTL ce mardi, la mesure pourrait être assortie d’un confinement le week-end.

Enfin, la troisième option, qui serait à ce jour la moins probable, est celle d’un reconfinement total. Ce scénario est celui que le gouvernement assure vouloir éviter à tout prix. Le reconfinement n’est pas la priorité « à ce stade », a insisté Gabriel Attal, lundi. De son côté, Jean Castex s’est montré plus prudent en n’excluant pas en dernier recours cette hypothèse.