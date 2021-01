Lisa Montgomery, première femme à être exécutée par la justice fédérale aux Etats-Unis en 70 ans

Elle avait obtenu un sursis, mardi. Les Etats-Unis ont procédé ce mercredi 13 janvier, dans l’Etat d’Indiana, à la première exécution fédérale d’une femme en près de 70 ans a annoncé le département de la Justice américain.

« Lisa Montgomery, 52 ans, a été exécutée au pénitencier fédéral de Terre-Haute », a-t-il indiqué dans un communiqué.

BREAKING: The U.S. government has carried out its first execution of a female inmate in 67 years. Lisa Montgomery,… https://t.co/ryBIlwekxZ

—AP(@The Associated Press)