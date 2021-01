Les femmes cheffes d’Etat ou de gouvernement dans l’Union européenne

Carte et comparatif

Mis à jour par Boran Tobelem

Dans l’Union européenne, comme dans le reste du monde, les femmes demeurent très peu nombreuses en comparaison des hommes à avoir été, ou à actuellement être, cheffe d’Etat ou de gouvernement.

A l’heure actuelle, outre les reines Elizabeth II au Royaume-Uni et Margrethe II au Danemark (non comptabilisées ici car ayant hérité de ce poste), seules 3 femmes se trouvent à la tête d’un Etat. Il s’agit de Kersti Kaljulaid, présidente de l’Estonie depuis 2016, de Zuzana Čaputová, cheffe de l’Etat slovaque à partir de 2019, et d’Ekateríni Sakellaropoúlou , présidente de l’Estonie depuis 2016.

Quatre femmes sont cheffes de gouvernement : Angela Merkel, chancelière fédérale de l’Allemagne depuis 2005, de Mette Frederiksen, Première ministre du Danemark à partir de 2019, de Sanna Marin, cheffe du gouvernement finlandais depuis 2019 également, et d’Ingrida Šimonyte, Première ministre de la Lituanie depuis 2020.

Les régimes politiques européens

Au sein de l’UE, la Finlande et la Pologne sont les pays ayant désigné le plus de femmes à l’une de ses deux fonctions. Ce fut le cas en Finlande avec Tarja Halonen, présidente de 2000 à 2012, avec Anneli Jäätteenmäki, Première ministre en 2003, Mari Kiviniemi, cheffe du gouvernement de 2010 à 2011, puis Sanna Marin.

Le gouvernement polonais a quant a lui été dirigé par une femme à trois reprises : Hanna Suchoka de 1992 à 1993, Ewa Kopacz de 2014 à 2015 et Beata Szydło de 2015 à 2018.

Notons enfin que dans 10 des 27 Etats membres de l’UE, jamais une femme n’a, à ce jour, été cheffe de l’Etat ou du gouvernement (hors monarchies et intérims, en cas de vacance du pouvoir). Il s’agit de l’Autriche, de la Bulgarie, de Chypre, de l’Espagne, de la Hongrie, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la République tchèque et de la Suède.

