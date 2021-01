La démocrate Ilhan Omar appelle à la destitution de Trump, « président tyran »

« Ne nous trompons pas de mots sur ce qui s’est passé au Capitole la semaine dernière. C’était un coup ciblé contre le processus le plus essentiel qui fait de nous une démocratie. C’était une incitation directe et spécifique du président des Etats-Unis », lance la représentante démocrate du Minnesota, Ilhan Omar, à quelques heures du vote historique sur l’ouverture formelle de la procédure de destitution de Donald Trump. Son discours est à découvrir dans la vidéo ci-dessous :

« Pendant des années, on nous a demandé de fermer les yeux sur la criminalité, la corruption et le mépris flagrant de l’état de droit de la part du président tyran que nous avons à la Maison-Blanche. En tant que nation, nous ne pouvons plus regarder ailleurs », a déclaré Ilhan Omar.

L’élue démocrate d’origine somalienne a été la cible récurrente de Donald Trump. Lors des meetings du président des Etats-Unis, ce dernier ne cachait pas le plaisir qu’il avait à entendre ses supporters scander : « Renvoyez-la ! »

Le Parti républicain paie le prix de sa lâcheté face aux dérives de Trump

Ilhan Omar n’est quant à elle pas peu fière d’appartenir à la « Squad », ces quatre élues démocrates détestées de Trump. Avec Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley et Rashida Tlaib, elles forment un groupe qui incarne l’aile gauche des démocrates à la Chambres des représentants. Découvrez la « Squad » dans la vidéo ci-dessous :

Extrêmement soudées face aux attaques du président américain, elles n’ont eu de cesse de dénoncer sa politique migratoire brutale et son racisme. Et toutes les quatre ont été réélues en novembre dernier.