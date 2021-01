Les « Simpson », ces visionnaires. Après la mort de Georges Floyd et la présidence de Donald Trump, la série est maintenant créditée d’avoir anticipé les événements du Capitole. Une image circule et affole sur Twitter depuis une semaine. Elle montre la famille Simpson devant le Capitole, en compagnie d’un homme coiffé d’une peau de bête et brandissant un drapeau américain. Un personnage qui évoque fortement Jake Angeli, un des manifestants pro-Trump ayant envahi le Capitole le 6 janvier dernier.

D’autres tweets font comme une image de déjà-vu pour les internautes. Ils mettent notamment en parallèle une photo d’un des émeutiers du Capitole repartant avec le pupitre du Congrès sous le bras, avec une image elle aussi tirée des « Simpson ». On y voit Homer essayant de voler la statue de Jebediah Springfield, le fondateur de la ville. La comparaison est bluffante.

Pompeo provoque un tollé après avoir voulu se moquer de Pelosi avec une image des « Simpson »

« Une certaine dose de clairvoyance »

Alors tout est-il écrit ? C’est possible, souligne le « New York Post ». Certainement pas, démonte pour sa part France 24. Car l’image repartagée sur Twitter est en fait un photomontage, « et n’est pas extraite d’un épisode de la série animée », souligne France 24.

@JellyOnUrBlock It’s a photoshopped image of Groundskeeper Willie from The Simpsons « Tapped Out » mobile game. https://t.co/d9awSwcjvx —Sensi_bleb(@Bleb™)

« Les concepteurs des Simpson n’en ont pas moins une certaine dose de clairvoyance, quand il s’agit d’analyser l’état de la société américaine », concède France 24. Dans un épisode, le dessin animé a imaginé la fin du mandat de Donald Trump. Dans cet épisode, Homer oublie d’aller voter pour l’élection. Le 20 janvier, jour de l’investiture, il se retrouve, sur le toit, à devoir se défendre contre des robots qui ont pris le contrôle de la ville de Springfield.

Avec les violences du Capitole, « Donald Trump mute en tribun de la plèbe »

Un autre extrait montre des hommes au sommet des marches de Capitol Hill, qui entrent en hurlant et brandissant des bombes dans l’édifice. « Un scénario clin d’œil pour alerter sur un possible chaos après l‘élection présidentielle américaine. »