DOSSIER. Aux Etats-Unis, la fin de mandat chaotique de Donald Trump

Dossier Monde

L’invasion du Capitole de Washington le 6 janvier par des manifestants chauffés à blanc par Donald Trump, au moment où le Congrès entérinait la victoire de Joe Biden, vient achever dans le chaos une présidence qui n’a cessé pendant quatre ans de saper les institutions et les normes démocratiques américaines. Après ces violences, qui ont ébranlé les Etats-Unis et sidéré le monde, les appels à la démission se multiplient, y compris dans le camp républicain, tandis que les démocrates préparent une seconde procédure de destitution. A moins de dix jours de la fin de son mandat, le président sortant, reclus à la Maison-Blanche et banni des réseaux sociaux, est plus isolé que jamais. Retrouvez les articles de « l’Obs » sur cette fin de règne crépusculaire.