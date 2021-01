Jeu concours DVD : MYSTERY ROAD – SAISON 2

À l’occasion de la sortie du coffret 2 DVD de Mystery Road – Saison 2, le « True Detective australien » disponible à partir du 5 janvier 2021, ARTE Éditions, L’Atelier d’Images et critique-film.fr vous proposent de participer à un jeu concours pour gagner des coffrets DVD…

L’inspecteur Jay Swan est chargé d’enquêter sur une affaire sordide dans une petite ville côtière. Entre désert et océan, les secrets de cette communauté sont profondément enfouis et il faudra concilier loi et traditions pour affronter un ennemi redoutable…

Après le succès de la 1ère saison, repartez au cœur du bush australien et son atmosphère unique !

Sélectionnée au Festival de Berlin 2020, la 2ème saison de Mystery Road conserve toute sa beauté et son atmosphère si particulière, qui ont fait le succès de la série. Grâce à son écriture authentique et sa photographie magnifique, elle continue de nous transporter pour un voyage fascinant au cœur de l’Australie et de ses traditions.

À la croisée du thriller noir et du western, entre action et suspense et dotée d’un scénario intense, cette seconde saison de Mystery Road est toujours portée par Aaron Pedersen, dont la performance est saluée par la critique :

« Aaron Pedersen incarne simultanément force et mélancolie » The Guardian

« Son jeu est très, très puissant » The New York Times

« Un stupéfiant polar aux paysages extraordinaires » Ouest France

« Une plongée poisseuse dans l’enfer du Bush australien » Critique-film.fr

Actuellement disponible en Coffret 2 DVD

Mystery Road, saison 2 : 6 épisodes de 55 minutes – Accord parental

Langues : Français & Anglais Dolby Digital 2.0

Sous-titres: Français, Sourds & Malentendants

Bonus : Présentation de la saga par Bernard Bories, président du Festival des Antipodes (15 minutes), les coulisses du tournage : entretiens avec les acteurs, les producteurs et les réalisateurs (29 minutes)

Coédition L’ATELIER D’IMAGES et ARTE ÉDITIONS

Coffret 2 DVD disponible au prix public conseillé de 19,99€



Règlement du jeu concours Mystery Road – Saison 2 :

Du 5 au 19 janvier 2021 à minuit, répondez correctement aux 3 questions posées et indiquez vos coordonnées complètes. Vous gagnerez peut-être un coffret DVD Mystery Road – Saison 2, dans la limite d’une seule participation par foyer. Toute participation incomplète (champ non rempli) ne pourra être prise en compte. Par ailleurs, vous augmenterez vos chances en partageant cet article sur Facebook, Twitter et Google+ (+1 chance maximum par réseau, en mettant le lien dans les commentaires ci-dessous).

Les trois gagnants tirés au sort recevront un coffret 2 DVD Mystery Road – Saison 2.



Critique-film.fr ne pourra être tenu responsable de la non distribution des lots.

Jeu réservé à la France Métropolitaine, Corse incluse.

Les gagnants seront tirés au sort et prévenus par mail.

Suivez-nous sur la page fan Facebook Critique-film.fr







Critique film