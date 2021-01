Test DVD : Sur la route de Compostelle

critique

Nouvelle-Zélande, Australie : 2019

Titre original : Camino skies

Réalisation : Fergus Grady, Noel Smyth

Interprètes : Julie Zarifeh, Susan Morris, Terry, Mark Thomson, Claude Tranchant, Cheryl Stone

Éditeur : L’atelier Distribution

Durée : 1h17

Genre : Documentaire

Date de sortie cinéma en France : 9 septembre 2020

Date de sortie DVD et VOD : 5 janvier 2021

Six « pèlerins » se lancent sur le chemin de Compostelle, long de 900 kilomètres entre la France et l’Espagne. Certains entreprennent le voyage pour la première fois, d’autres non, mais tous savent que la route sera longue et parfois difficile mais aussi généreuse en rencontres et en émotions. Comment conserver la motivation face aux nombreuses péripéties qui les attendent sur le Camino ? Ce chemin initiatique et spirituel, celui de la vie, permet à chacun de se révéler … Une histoire de gens ordinaires réalisant un périple extraordinaire, Ultréïa !

[3/5]

Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui, dans notre pays, pratiquent la randonnée pédestre. Un nombre non négligeable de nos compatriotes, des croyant.e.s, bien sûr, mais aussi des agnostiques et des athées, s’est déjà lancé sur le Chemin de Compostelle, le plus souvent sur une partie hexagonale de cet itinéraire mythique. C’est de l’autre côté des Pyrénées que nous conduit durant 42 jours Sur la route de Compostelle, auprès de 6 « pélerins » venus des antipodes, Australie et Nouvelle-Zélande. Un DVD qui permet de s’aérer en ces temps de pandémie et de grisaille hivernale. Pour lire la critique parue sur le site lors de la sortie en salles c’est ici.

le DVD [3.5/5]