quand Trump fait pression sur un responsable de Géorgie

Piégé par un enregistrement. Le président américain Donald Trump a demandé ce samedi 2 janvier à un haut responsable de « trouver » les bulletins de vote nécessaires pour annuler sa défaite dans l’Etat de Géorgie, au cours d’un appel stupéfiant diffusé dimanche par le « Washington Post ».

Le président américain, qui refuse toujours de concéder sa défaite à la présidentielle du 3 novembre, a tenté, lors d’une longue conversation téléphonique, de rallier à sa cause Brad Raffensperger, l’élu républicain en charge des élections dans cet Etat, en alternant pressions et cajoleries.

« Il n’y a pas de mal à dire que vous avez recalculé », lui a-t-il notamment déclaré, selon un enregistrement de la discussion réalisé à son insu et rendu public par le « Washington Post », puis d’autres médias.

« Tout ce que je veux, c’est trouver 11 780 bulletins […] parce que nous avons gagné cet Etat », a-t-il justifié, alors que la victoire du démocrate Joe Biden en Géorgie avec environ 12 000 voix d’écart a été confirmée par un recomptage et des audits. Invoquant des « rumeurs » de fraudes, Donald Trump a jugé, d’une voix étranglée par l’émotion, « injuste que l’élection (lui) ait été volée ». Puis il est passé aux menaces :

« Vous savez ce qu’ils ont fait et vous n’en parlez pas : c’est un délit, vous ne pouvez pas laisser ça avoir lieu, c’est un gros risque pour vous. » Kamala Harris, par Christiane Taubira : « Il n’y a personne pour symboliser mieux qu’elle l’espoir »

De son côté, Brad Raffensberger, qui était accompagné d’un avocat de l’Etat, n’a pas cédé. « Nous pensons que nos chiffres sont bons », a-t-il sobrement rétorqué. La diffusion de cet enregistrement, que la Maison Blanche n’a pas souhaité commenter, a immédiatement suscité une onde de choc à Washington.

« Le mépris de Trump pour la démocratie est mis à nu », a notamment commenté l’élu démocrate Adam Schiff, en jugeant ses pressions « potentiellement répréhensibles ». Sa consœur Debbie Wasserman Schultz a dénoncé l’acte d’un « président désespéré et corrompu ».

