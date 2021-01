dépités, les restaurants ne croient plus en une réouverture le 20 janvier

Une réouverture le 20 janvier, les lieux de culture, les bars et les restaurants voulaient y croire, mais la mesure semble de plus en plus compromise, note France 2, lundi 4 janvier. À Lyon (Rhône), un restaurant tente de garder la tête hors de l’eau. La moitié des salariés est en chômage partiel et l’établissement mise tout sur la vente à emporter, pour maintenir un minimum d’activité. « Nous sommes à 10, 15% de notre chiffre d’affaires habituel à cette période de l’année« , témoigne le gérant, Fabrice Bonnot.

Chaque mois, le restaurant reçoit 10 000 euros d’aides de l’État. Cette somme lui permet de payer les charges fixes. Pour combien de temps, cependant ? « Si les aides s’arrêtent, comment on va faire pour payer nos loyers ? Mon propriétaire ne veut rien savoir. Et puis peut-être que ce loyer que je lui paie, il s’en sert pour payer d’autres charges« , estime Fabrice Bonnot. Ce qui est sûr, c’est que, dans la profession, plus personne ne croit en une réouverture fin janvier.

Le

Les autres sujets du