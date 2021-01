Dans les Deux-Sèvres, un collectionneur veut créer le « Louvre » des vins d’exception

Quand il a commencé sa collection dans les années 70, il n’imaginait pas qu’un demi-siècle plus tard il posséderait l’une, sinon la plus prestigieuse cave du monde. Dans son bunker souterrain, Michel-Jack Chasseuil possède plus de 50 000 bouteilles des plus grands crus de la planète. Des vins d’exception qu’il ne boit pas mais qu’il souhaite exposer au public.

On ne boit plus. Ces produits qui sont des produits de luxe vont devenir dans quelques années des œuvres d’art. Quand c’est très cher, les vins ne sont plus bus.

Et pour ses œuvres d’art, le collectionneur a imaginé un musée. Une sorte de « Louvre » regroupant les plus belles appellations du monde. Il a d’ailleurs vendu récemment pour 500 000 euros de vin afin de financer son projet. Un projet fou qui, pourtant, pourrait voir le jour dès l’été prochain. En attendant, Michel-Jack Chasseuil s’active dans son antre et rêve déjà de l’étape d’après. Que son musée soit reconnu comme un patrimoine national au même titre qu’un monument historique.