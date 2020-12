Pourquoi le casino est un thème de film populaire ?

De nombreux classiques du cinéma ont pour thème le casino ; c’est une évidence. Les films sur les casinos ont toujours été au cœur des succès cinématographiques, propulsant le jeu à un niveau supérieur. Si l’on devrait lister les grands opus du cinéma, les productions portant sur l’univers du casino y figuraient en bonne place. Tout cela a d’ailleurs contribué à la popularisation du jeu, et par ricochet, à l’influence sans cesse grandissante des casinos en ligne. Dès lors, on peut se demander ce qui justifie un tel succès. Si vous vous posez la question, nous allons aborder quelques éléments de réponse.

Quand le suspens du casino rencontre un scénario bien ficelé

Le casino est par essence composé de jeux de suspens. Qu’il s’agisse du poker, du baccarat, de la roulette ou des machines à sous, le moment fatidique où l’on attend l’issue du jeu est toujours épique, mêlant suspens, stress et excitation. Alors, imaginez tout ceci ajouté aux scénarios de films dont on sait déjà que le show est le maitre-mot ? Le mélange est explosif, délectable et assurément intéressant. On se rappelle encore du film Casino Royale du réalisateur Ian Flemming, avec Daniel Craig qui incarnait le personnage mythique de James Bond, ou encore de Very Bad Trip de 2009 qui allie brillamment comédie et jeux de casino.

On pourrait citer de nombreux autres exemplaires de films de casino populaires dont les auteurs ont su jumeler la passion du casino à celle de la fiction. Mais ce n’est pas tout. Si ces films ont su captiver l’intérêt des cinéphiles, et continuent de le faire d’ailleurs, c’est en raison d’autres paramètres toujours aussi intéressants.

Apprendre à jouer et manœuvrer l’argent

Pour jouer aux jeux de casino, il faut débourser de l’argent. Mieux, il faut trouver le moyen de bien gérer son budget de jeu. Grâce aux films de casino, les téléspectateurs peuvent se familiariser avec le money management, ou l’art de manœuvrer le cash dans un établissement de jeu. Même si, entre nous, les flambeurs que l’on voit dans les films ne sont pas de bons exemples pour la gestion du bankroll en réalité. De toute évidence, les risques sont parfois exagérés, pour les besoins du show.

Quoiqu’il en soit, le succès des films sur l’argent est aussi dû à cette mise en scène qui plonge le joueur ou le curieux au cœur même de l’action. Et ce n’est pas pour déplaire, bien au contraire.

Découvrir les spécificités d’un jeu de casino

On se souvient encore du film Las Vegas 21 sorti en 2008 par réalisateur Robert Luketic. Cet opus avait montré un visage passionnant et surréaliste du blackjack, avec ces fameux étudiants guidés par un professeur génie de statistiques. Après avoir suivi ce classique, il y a de fortes chances que vous décidiez aujourd’hui de télécharger une application casino argent réel pour jouer au blackjack, ou du moins, découvrir cet univers sensationnel. Les films de casino ont cet avantage d’aider le téléspectateur à découvrir un jeu, ses spécificités, mais aussi ces possibilités d’extrapolation. Ici encore, on comprend aisément le succès du cinéma portant sur le casino.

Se familiariser avec l’univers du casino

Autre paramètre pas des moindres qui justifient l’engouement des cinéphiles pour les films de casino, c’est l’ambiance globale des casinos. Même si la plupart des personnes n’ont pas encore accès aux grands casinos physiques réputés de Las Vegas ou d’autres pays, ils peuvent au moins voyager à travers ces films et découvrir assez de choses. Aujourd’hui, il y a les casinos en direct qui permettent de vivre un tant soit peu cette ambiance sélecte et unique.

Grâce à des éditeurs tels que Evolution Gaming, on peut avoir des croupiers à disposition chez soi, et vivre la passion d’un réel casino.

Ce que les joueurs vous apprennent

Qui dit casino dit joueur, et si vous observez bien les films sur l’argent, vous remarquerez que l’attitude de chaque joueur en dit long sur l’issue du jeu. Que ce soit dans la prise de risque, dans la mentalité, ou la chance, chaque profil de joueur mis en vedette dans un film vous apprend quelque chose sur la posture à adopter. Au-delà du show cinématographique, c’est un lot d’enseignements et de règles de jeu que les scénaristes mettent à la disposition des joueurs. Si après avoir regardé le film vous décidez de vous lancer dans l’aventure du jeu, n’hésitez pas à réétudier en profondeur le profil des joueurs mis en vedette.

En conclusion, les films de casino sont bien célèbres pour de nombreuses raisons, le principal étant la proximité qu’ils offrent avec l’ambiance des maisons de jeux, et celle des jeux proprement dits. A ce jour, le catalogue est assez vaste. Que vous appréciez le blackjack, la roulette, le poker, ou les machines à sous, il y a de nombreux titres de films d’argent qui vous offriront de belles perspectives sur ces jeux. Et si vous souhaitez franchir le pas, sachez que les casinos en ligne sont de meilleures alternatives de nos jours. Avec un petit budget et les bonus offerts, il va de soi que vous passerez d’excellents moments de divertissement.