Boris Johnson et les députés britanniques ont signé l’accord post-Brexit

A la veille de la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen, les députés britanniques ont approuvé à une écrasante majorité ce mercredi 30 décembre l’accord de libre-échange conclu entre Londres et Bruxelles pour encadrer leurs relations après leur rupture historique.

Signé au cours d’une brève cérémonie dès ce mercredi matin par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et son homologue du Conseil, Charles Michel, le texte de 1 246 pages a ensuite été paraphé dans l’après-midi par Boris Johnson, après avoir traversé la Manche à bord d’un avion de la Royal Air Force.

« Notre relation avec l’Union européenne a été toxique depuis le début »

Ce texte, signé à Downing Street devant les caméras, marquera « le début d’une merveilleuse relation entre le Royaume-Uni et nos amis et partenaires de l’Union européenne », a déclaré Boris Johnson, selon les images diffusées par la chaîne de télévision Sky News, saluant « un excellent accord pour notre pays ».

Le compromis, conclu la veille de Noël pour éviter le chaos d’un « no deal », pourra entrer en vigueur jeudi à 23 heures, heures de Londres et GMT (minuit à Bruxelles), quand le Royaume-Uni mettra un terme à quarante-sept ans d’intégration européenne.

Après un débat limité à une matinée, il a été voté par les députés britanniques par 521 voix et 73 contre en deuxième et troisième lectures. C’est désormais au tour des Lords, à la chambre haute du Parlement, de l’examiner.

Saluant l’ouverture d’un « nouveau chapitre », Boris Johnson a assuré devant les députés que le Royaume-Uni resterait « le meilleur ami et allié » de l’Union européenne, après en avoir été un « membre peu convaincu ».

Le dirigeant conservateur a aussi espéré que cet accord « mette fin à une partie de la rancune et des récriminations » et permette aux Britanniques de « passer à autre chose » après les quatre ans et demi de déchirements ayant suivi le référendum de juin 2016.

Keir Starmer, le chef de l’opposition travailliste, avait appelé ses troupes à voter l’accord, pourtant rejeté par une partie du Labour.

Même s’il juge « maigre » l’accord obtenu, Keir Starmer considère que c’est « mieux que pas d’accord du tout ».

Dans le camp conservateur, les plus fervents partisans du Brexit de l’European Research Group sont rentrés dans le rang, estimant que l’accord « préserve la souveraineté britannique ».

Parmi les opposants au texte, le petit parti unioniste nord-irlandais DUP, favorable au Brexit mais opposé aux contrôles douaniers entre la province britannique et le reste du Royaume-Uni, ainsi que les europhiles du parti libéral démocrate et de la formation indépendantiste écossaise SNP.

Le Royaume-Uni, officiellement sorti de l’UE le 31 janvier, cessera jeudi soir d’appliquer les règles européennes. Il quittera le marché unique, l’union douanière et le programme d’échanges d’étudiants Erasmus.

« Erasmus » au Royaume-Uni, c’est fini

« Cela a été un long chemin. Il est temps désormais de laisser le Brexit derrière nous. Notre avenir se construit en Europe », a commenté la cheffe de l’exécutif européen. Charles Michel a salué « un accord juste et équilibré » et s’est félicité de « l’unité sans précédent » démontrée par les Vingt-Sept dans les négociations.

