franceinfo seniors. Des fêtes de fin d’année sous le signe de la solidarité et des gestes barrières

Des gestes barrières pour cette fin d’année inédite, mais aussi et surtout, des gestes de solidarité pour nos aînés. Photo d’illustration (WESTEND61 / GETTY IMAGES)

Un quart des seniors se sentent seuls, d’après une étude des Petits Frères des Pauvres parue en 2017; un chiffre qui prend malheureusement de l’ampleur pendant les fêtes de fin d’année, nombre de personnes âgées restant seules durant cette période. Comment briser leur solitude, surtout en ces temps de pandémie, et faire en sorte qu’elles démarrent la nouvelle année sans se sentir délaissées ?

Cela représente très souvent pour les aînés la fête la plus importante de l’année, synonyme de partage et de retrouvailles. Il s’agit d’un temps social privilégié pour le senior, qui profite de la présence de ses proches et continue d’exister grâce à eux.

Les seniors se retrouvent souvent isolés du fait que leurs proches sont éloignés, ou qu’ils n’ont plus de famille. L’âge étant un facteur favorisant l’isolement, la possibilité de renouer avec la société un soir de fête, est souvent très enthousiasmante.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes âgées se retrouvent isolées :

– les amis ou la famille ne sont plus là, ou plus disponibles.

– la pandémie est toujours là…

L’approche des fêtes de fin d’année, pour certaines personnes âgées, est synonyme d’angoisse. Se retrouver tout seul, est une source de tristesse évidente.

Ma-residence.fr ne s’adresse pas seulement aux personnes âgées, mais force est de constater que ma-residence.fr peut constituer une formidable opportunité si vous êtes une personne âgée isolée.

Avec une année marquée par de nouvelles situations d’isolement pour les personnes âgées – 720 000 d’entre elles n’ont eu aucun contact avec leur famille lors du premier confinement, selon au rapport des Petits Frères des Pauvres en juin 2020 – et un contexte sanitaire très lourd.

– Vous pouvez appeler un voisin-ine, de la famille isolée, ce que fait l’association Au bout du Fil.

– Ou découvrir un kit de bonnes idées pour exprimer votre solidarité aux aînés isolés, réalisé par Les Petits Frères des Pauvres.

– La plateforme de services à domicile ​Yoopies lance le mouvement #NoëlSolidaire pour apporter du soutien à celles et ceux qui sont loin de leurs proches. Pour trouver de l’aide ou s’inscrire en tant que bénévole :

– Un Noël autrement avec Les voisins solidaires.