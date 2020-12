le Secours populaire distribue des cadeaux aux enfants d’un foyer

Un peu de magie pour les enfants d’un foyer de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Vendredi 25 décembre au matin, des bénévoles du Secours populaire ont distribué des cadeaux aux 60 enfants qui vivent avec leurs parents dans un foyer. Pour le plus grand bonheur des petits et grands. « Je pense que ça nous réchauffe, nous les parents, de se dire que, je n’ai pas pu acheter un cadeau à mon fils, mais il y a une association qui a pu penser à nous, penser à nos enfants », salue Cathy, maman et résidente du foyer.





L’opération a permis de récolter plus de jouets qu’en 2019 auprès d’un collège. Plus d’une centaine de cadeaux, deux par enfant, ont été distribués vendredi matin. L’initiative doit durer jusqu’à la fin de l’année. Pour permettre aux enfants de continuer à rêver.

