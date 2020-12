Décembre 1985 : Platini seul au monde, une dernière fois

« A l’ère de la longue séquence au sommet des Messi-Ronaldo, on en oublie parfois à quel point Michel Platini a régné sur la planète foot : seul et très haut. Avec la Juventus et les Bleus, ses trois Ballons d’Or d’affilée (1983, 1984 et 1985) l’ont fait entrer dans la caste très select des seigneurs du football. Retour sur son année 1985 fast u0026 furious… »







