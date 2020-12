Noël approche : Sélection de coffrets Blu-ray / DVD pour les fêtes

Cela n’a pas pu vous échapper : en dépit d’une année 2020 qui aura décidément été marquée par le sceau de la crise sanitaire du Covid-19, les fêtes de Noël approchent, immuables, comme insensibles au stress de familles entières gagnées par une ambiance de liesse teintée de paranoïa grandissante.

Comme tous les ans cependant, les éditeurs vidéo français semblent avoir décidé de tenter de vous faire oublier un moment le port du masque et les gestes-barrière. Comment cela, me demanderez-vous ? Hé bien tout simplement en s’invitant dans votre salon, entre la bûche et le dessert, par le biais de superbes coffrets Blu-ray / DVD qui combleront vos longues après-midis d’hiver. Ainsi, si vous n’aviez pas d’idée-cadeau pour Tonton Stéphane ou pour Daenerys, la petite dernière de la famille, rassurez-vous, la branche française de Warner Bros. est là pour vous aider à trouver le coffret idéal, celui qui saura faire plaisir à tout le monde !

Sur critique-film, on aime vous faciliter la tâche : on a donc déjà fait pour vous la moitié du boulot en sélectionnant trois coffrets Blu-ray / DVD qui réussiront à coup sûr à mettre dans le mille à tous les coups…

Pour les fans de super-héros DC Comics

Vous avez sans doute dans votre entourage un fan de DC Comics, ne jurant que par Batman, Superman et les autres super-héros issus du giron du frère-ennemi de Marvel. Cela dit, en dépit de quelques agréables surprises au cinéma ces dernières années, il semble malheureusement que l’univers cinématographique développé par DC Comics et Warner autour des personnages estampillés DC ait pris un peu de plomb dans l’aile au fil du temps. Cet écueil peut, avouons-le, rendre complexe l’acquisition d’un coffret Blu-ray ou DVD aux couleurs de « l’autre géant du comics ». Alors, plutôt que de prendre un risque avec un coffret constitué de films « live » à la qualité fluctuante, pourquoi ne pas opter pour ce Coffret Collector Batman – L’intégrale de la série animée (prix indicatif : 100 €), constitué de l’Intégrale de la série d’animation (109 épisodes de la série de 22 minutes), unanimement considérée comme l’une des plus grandes réussites autour du personnage de Batman ?

Ce coffret consacré au Chevalier de Gotham contient :

Vous pourrez prochainement retrouver notre critique / test Blu-ray de la série dans la section Blu-ray / DVD de critique-film.fr !

Retrouvez notre critique / test Blu-ray de Batman contre le fantôme masqué en cliquant sur ce lien.

Retrouvez notre critique / test Blu-ray de Batman & Mr. Freeze : Subzero en cliquant sur ce lien.

Pour les amoureux de HBO

Game of thrones, c’en est fini pour le moment, mais rassurez-vous : HBO ne se limite pas à la série développée par David Benioff et D. B. Weiss autour de l’univers créé par George R. R. Martin. Il suffira pour vous en convaincre de vous plonger dans les trois séries disponibles au sein du Coffret Blu-ray « Découverte » HBO (prix indicatif : 70 €) que nous propose Warner pour les fêtes. On y trouvera trois « one-shots » ou mini-séries produites par le Network américain, et acclamées par la critique à travers le monde.

La première n’est autre que Watchmen, créée par Damon Lindelof d’après le roman graphique du même nom créé par Alan Moore et Dave Gibbons. Plutôt que de se lancer dans une adaptation fleuve et fidèle du matériel source original, les auteurs du show ont choisi de raconter une histoire entièrement nouvelle prenant place dans le monde où les événements de l’histoire originale a eu lieu. En septembre 2020, Watchmen a remporté quatre Emmy Awards dans la catégorie « mini-séries », dont ceux la meilleure série et de meilleure actrice pour Regina King.

La deuxième série que ce coffret vous donnera l’occasion de découvrir est Chernobyl. Véritable événement international, la série a été saluée par la critique du monde entier. Sur le site de référence IMDb, Chernobyl s’offre la note impressionnante de 9,4 sur 10, ce qui la classe à égalité avec Band of Brothers, juste derrière Breaking Bad (9,5) mais devant Game of thrones (9,3). Un sacré tour de force pour une mini-série à découvrir au plus vite !

Enfin, la troisième mini-série que vous pourrez découvrir au sein du coffret est The outsider. Adaptée d’un roman de Stephen King, cette mini-série est développée par Richard Price et Dennis Lehane, qui avaient déjà travaillé ensemble par le passé sur l’immense série The wire – Sur écoute, qui s’imposa sans peine entre 2002 et 2008 comme la meilleure série policière jamais portée sur un écran, toutes époques et nationalités confondues. The outsider commence donc à la façon d’une saison de True Detective, au rythme de la lenteur procédurale de la justice américaine. Mais au fur et à mesure des épisodes, le show commencera à prendre une direction différente, lorgnant convoquant le surnaturel et les mythes ancestraux, à la façon d’un long épisode de The X-Files ou de « l’autre » série très sous-estimée de Chris Carter, Millennium…

Retrouvez l’intégralité de notre critique / test Blu-ray de The outsider en cliquant sur ce lien.

Vous pourrez prochainement retrouver notre critique / test Blu-ray des séries Watchmen et Chernobyl dans la section Blu-ray / DVD de critique-film.fr !

Pour les lecteurs assidus de Stephen King

Les amateurs de frissons se régaleront sans aucun doute de la série Castle Rock, qui revisite avec habileté l’univers de Stephen King. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté du show, la branche française de Warner Bros. a eu la bonne idée d’en réunir les deux premières saisons dans le Coffret DVD Castle Rock – Saisons 1 & 2 (prix indicatif : 50 €), qui constituera à coup sûr le cadeau idéal pour les amateurs du romancier du Maine…

Stephen King est parvenu, au fil de ses romans et en presque 50 ans de carrière, à créer un véritable « univers », comparable à celui développé depuis quelques années par les studios Marvel, dans le sens où King développe dans toute son œuvre des « passerelles » entre ses différents romans depuis une vingtaine d’années, parsemant chaque nouvelle parution de clins d’yeux plus ou moins appuyés à d’autres de ses écrits. Le problème avec la possibilité éventuelle de créer un univers étendu autour des créations de Stephen King, un « King-verse » en quelque sorte (comme il existe un « Marvel-verse »), est avant tout juridique : les droits de ses différents ouvrages de l’auteur sont disséminés à travers le monde, et il parait très improbable – dans un avenir proche du moins – de parvenir à tous les réunir afin de proposer un « tout » cohérent.

Produite par J.J Abrams et Stephen King lui-même, la série Castle Rock prend donc le problème à l’envers : plutôt que de reprendre une œuvre ou un personnage en particulier, les auteurs de la série ont choisi un « lieu » emblématique de l’œuvre du romancier, à savoir la ville de Castle Rock, dans le Maine, qui servit de décor à une douzaine d’œuvres de Stephen King – tout en étant citée dans beaucoup d’autres. Castle Rock, son lac, sa prison… La série créée par Sam Shaw et Dustin Thomason choisit d’aborder le King par le biais d’un récit inédit, évoluant dans son univers, et choisissant d’évoquer le romancier par la notion de « réminiscence ».

La mise en scène est soignée et développe une atmosphère très noire, suffocante par moments. Et que les spectateurs non familiers avec l’univers développé par Stephen King dans ses romans se rassurent : les néophytes ne seront en aucun cas exclus de l’expérience Castle Rock, qui s’adresse à la fois aux fans du romancier et aux autres.

Retrouvez l’intégralité de notre critique / test DVD de Castle Rock – Saison 1 en cliquant sur ce lien.

Vous pourrez prochainement retrouver notre critique / test DVD de Castle Rock – Saison 2 dans la section Blu-ray / DVD de critique-film.fr !