Mbappé, itinéraire d'un surdoué

Kylian Mbappé fête ses 22 ans ce dimanche 20 novembre

Retour en vidéo sur ses débuts et sa première Coupe du Monde

Plus jeune buteur en finale depuis Pelé

Dimanche 15 juillet 2018, Stade Loujniki à Moscou, finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018. La France mène 3-1 contre la Croatie, on joue la 63ème minute quand Kylian Mbappé reçoit le ballon à 25 mètres de mètres du but croate et décoche une frappe sèche à ras de terre qui foudroie Danijel Subašić.

Cette nouvelle fulgurante de leur prodige donne trois longueurs d’avance aux Bleus, qui s’imposeront finalement 4-2 et accrocheront une deuxième étoile à leur maillot, 20 ans après le sacre de 1998.

Mbappé, lui, devient à 19 ans le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de la Coupe du Monde après Pelé. Auteur de quatre buts durant le tournoi, le natif de Bondy a ébloui le monde entier par sa maturité et son aisance au plus haut niveau, et sera élu Meilleur Jeune Joueur de Russie 2018.

Depuis, le météore Parisien poursuit sur cette même trajectoire. En cette fin d’année 2020, alors qu’il fête ses 22 ans ce dimanche, il compte déjà 16 buts en 39 sélections avec l’équipe de France. Ses performances en sélection comme avec le Paris Saint-Germain lui valent d’être unanimement considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde.

Dans la vidéo ci-dessous, journalistes et experts se penchent sur le cas Mbappé et les raisons de son incroyable précocité.









Fifa