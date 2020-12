80 % des malades guérissent spontanément et 1 à 5 % des patients développent une forme grave de la Covid-19. Mais de plus en plus de patients souffrent de symptômes persistants, des mois après être tombés malades. Fatigue extrême, difficulté à respirer, pertes de mémoire… Témoignage et avis d’experts.





