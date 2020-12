À écouter les uns et les autres je voulais intituler ce billet « mais ouvrez tout, après on verra ». Réflexion faite là n’est pas le sujet même s’il semble couler de source lorsqu’on entend les restaurateurs et le « monde de la culture ». Non seulement je ne méconnais pas les problèmes que rencontrent ces secteurs professionnels mais je les connais assez bien. Pour autant on ne peut pas ne rester que sur la critique de ces discours même si souvent ils sont infondés au (…)

–

Société







Source link