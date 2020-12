10 choses à savoir sur Benoît Payan, nouveau maire de Marseille

1. Echarpe

La maire qui ne voulait pas l’être s’est effacée, et le 1er adjoint qui se rêvait édile lui a succédé. Lundi 21 décembre, Michèle Rubirola a ceint Benoît Payan de l’écharpe tricolore qu’elle avait reçue, voilà six mois, des mains d’un Jean-Claude Gaudin vaincu. Militante écologiste, elle ne s’est jamais sentie à sa place sur le trône de Marseille. « Je ne sais pas faire. Ce n’est pas ma vie », confiait la médecin à ses intimes. De sérieux soucis de santé ont hâté sa décision d’inverser les rôles. Ironie de l’histoire, Benoît Payan, 43 ans bientôt, est devenu le recours alors qu’il avait été récusé par les Insoumis, les écolos et des associatifs pour conduire le Printemps marseillais lors des municipales.

Michèle Rubirola et Benoît Payan à la mairie de Marseille, le 21 décembre 2020. (CHRISTOPHE SIMON/AFP)

2. Routier

Il est né dans le marigot. Passé par le Mouvement des Jeunes socialistes, il a un diplôme de notariat en poche mais n’a jamais exercé ailleurs qu’en politique. Eloquent et austère, regard bleu sous la fente de ses paupières, il porte le costume depuis vingt ans. Du sang italo-corse coule dans les veines de ce fils d’un menuisier aujourd’hui retraité et d’une employée de l’Urssaf. Il admire Jospin, avait choisi Hamon lors de la primaire de 2017 et est très proche d’Olivier Faure.

3. Marraine

Le jour où la démission coup de théâtre se prépare, il envoie un bref SMS. « Je pense à toi », écrit-il à la femme à qui il doit tant, Marie-Arlette Carlotti. C’est sa marraine en politique. Elle l’a vu débarquer à 14 ans dans sa section du PS. « Il avait écrit une lettre de motivation, il n’attendait rien mais voulait lutter contre les injustices », raconte la sénatrice. Depuis ce jour, il a suivi les pas de son aînée, d’élection européenne en campagne pour la députation. Quand elle devient ministre déléguée aux Personnes handicapées et à la Lutte contre l’Exclusion au sein du gouvernement Ayrault, en 2012, elle embarque Benoît Payan à bord de son cabinet. Elle n’est pas étrangère à la conception du binôme Rubirola l’amatrice et Payan le pro.

4. Tandem

Le tandem Rubirola-Payan est rodé depuis qu’ils ont été tous deux élus au Conseil général en 2015. A la mairie, c’est « je t’aime, moi non plus » qui se joue. Payan est loyal mais c’est vers lui que se tournent tous ceux, élus comme administratifs, qui ont un problème à régler. Sans fausse modestie, elle disait qu’il lui était indispensable. Lui, sous son nez, montrait qu’il était le patron.

Michèle Rubirola, le Printemps d’une Marseillaise

5. Hold-up

Benoît Payan va gouverner la ville avec ses proches, placés aux postes stratégiques lorsqu’il était 1er adjoint : Christophe Pierrel, directeur de cabinet, Yoan Levy, nouveau secrétaire général du Printemps marseillais, et Anthony Krehmeier, maire des 2e et 3e arrondissements. Il a les manettes en main. « Chapeau l’artiste ! C’est la victoire d’un petit noyau qui a réussi un petit hold-up », siffle un poids lourd local LR.

Le « hold-up » de Benoît Payan contre Michèle Rubirola

6. Bretteur

C’est en 2014 qu’il a gagné sa première élection au conseil municipal. Devenu président du groupe socialiste, il devient le principal opposant à Jean-Claude Gaudin. « Il construisait bien ses prises de parole, visant toujours le cœur de cible de son électorat. On le sentait admiratif de Gaudin et ce dernier portait sur lui un regard bienveillant », raconte un ancien adjoint LR.

Piscines à Marseille : la face cachée de la politique de Jean-Claude Gaudin

7. Stigmate

Renaud Muselier, président LR du conseil régional, s’amuse à glisser à l’oreille des journalistes que « c’est un grand ami d’Alexandre Guérini ». A Marseille, le nom du sulfureux frère de Jean-Noël Guérini, ancien patron de la fédération socialiste des Bouches-du-Rhône et du Conseil général, évoque les pires pratiques politiques. « Des saloperies de campagne », répliquait au printemps Benoît Payan.

LIRE AUSSI > Jean-Noël et Alexandre Guérini, les frères terribles de Marseille

8. Cabanon

Quand le stress cerne ses yeux, il lui arrive de se réfugier dans son cabanon donnant sur la mer. Payan est habité par la passion de Marseille. Il se bat contre l’habitat indigne, les inégalités territoriales et il a œuvré pour le plan de rénovation des écoles, mis en œuvre au début du mandat. Il connaît le délabrement des établissements : « On ne peut plus accepter que des enfants viennent dans une école où il pleut et où on trouve des rats à l’infirmerie. »

9. Faillite

La ville, lourdement endettée, doit trouver des aides extérieures. C’est le défi le plus urgent. Les résultats de l’audit commandé par le Printemps marseillais à son arrivée n’ont toujours pas été communiqués. La droite, Renaud Muselier en tête, appuie sur le point qui fait mal, répétant que la ville est proche de la mise sous tutelle de l’Etat.

10. Collectif

L’autre enjeu est de maintenir soudé le collectif qui a fait le succès du Printemps marseillais. On le dit plus vertical que collégial dans son mode de fonctionnement. « Il va se battre comme un lion pour Marseille », promet sa marraine Marie-Arlette Carlotti.