New York Film Critics 2021 : le palmarès

Au vu de la fermeture depuis de longs mois de la plupart des salles de cinéma aux États-Unis, on aurait pu croire que les principales associations de critiques américains allaient retarder leur palmarès pour l’année 2020. A l’image des Oscars, dont la 93ème cérémonie n’aura lieu qu’à la fin du mois d’avril 2021, prenant alors en compte les films distribués outre-Atlantique jusqu’au 28 février ’21. Or, le vénérable New York Film Critics Circle, l’association des critiques de New York, a préféré voter déjà hier en ne considérant que des films sortis sur le marché américain cette année. La 86ème cérémonie de remise de prix aura lieu à titre exceptionnel sous forme d’une vidéo à l’honneur des lauréats, diffusée le dimanche 24 janvier 2021.

En plus de la présence marquée de films sortis sur les grandes plateformes en ligne, notamment sur Netflix (Meilleurs acteur, acteur dans un second rôle et premier film) et Amazon Prime (Meilleurs actrice dans un second rôle, documentaire et photo), les choix des critiques de New York présentent d’autres particularités cette année.

Ainsi, First Cow de Kelly Reichardt est le quatrième Meilleur Film réalisé par une femme, après Démineurs et Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow et Lady Bird de Greta Gerwig. Chloe Zhao est, quant à elle, la cinquième Meilleure réalisatrice honorée, reprenant le flambeau féminin des mains de Jane Campion pour La Leçon de piano, Sofia Coppola pour Lost in Translation et Kathryn Bigelow pour Démineurs et Zero Dark Thirty. Avec un minimum de perspicacité chronologique, vous remarquerez par conséquent que c’est la première fois que deux films réalisés par deux femmes différentes gagnent les deux prix principaux cette année !

Du côté de l’interprétation, Delroy Lindo est le troisième acteur afro-américain victorieux en tant que Meilleur acteur, après Denzel Washington dans Malcolm X et Forest Whitaker dans Le Dernier roi d’Écosse. Le regretté Chadwick Boseman est le cinquième Meilleur acteur dans un second rôle afro-américain à la suite de Morgan Freeman dans La Rue, Samuel L. Jackson dans Jungle Fever, Harry Belafonte dans Kansas City et Mahershala Ali dans Moonlight.

Par souci d’exhaustivité, chez les dames, on trouve respectivement deux actrices afro-américaines dans des rôles principaux (les deux années passées avec Regina Hall dans Support the Girls et Lupita Nyong’o dans Us) et quatre dans des seconds rôles (Jennifer Hudson dans Dreamgirls, Mo’Nique dans Precious, Tiffany Haddish dans Girls Trip et Regina King dans Si Beale Street pouvait parler).

Da 5 Bloods Frères de sang de Spike Lee est donc le premier film à être doublement récompensé pour ses acteurs afro-américains par les critiques de New York.

Enfin, depuis que l’association avait commencé à donner quatre prix d’interprétation en 1969, ce n’est que la sixième fois cette année qu’aucun des comédiens n’a été nommé aux Oscars auparavant. La dernière fois que cela était arrivé, c’était pour les films sortis en 2004, avec soi-disant à tour de rôle Imelda Staunton dans Vera Drake, Paul Giamatti et Virginia Madsen dans Sideways, ainsi que Clive Owen dans Closer Entre adultes consentants. Ils ont tous été nommés ensuite aux Oscars pour leurs prestations, sauf Giamatti qui a dû attendre une année supplémentaire pour une nomination de consolation en tant que Meilleur acteur dans un second rôle dans De l’ombre à la lumière.

Prochaine étape dans cette saison de prix de cinéma à longue haleine : les confrères de la côte Ouest des critiques de New York, puisque l’association des critiques de Los Angeles fera connaître ses choix dès demain !

Meilleur Film : First Cow de Kelly Reichardt, sans date de sortie en France

Meilleure réalisatrice : Chloe Zhao pour Nomadland, sortie française le 24 février 2021

Meilleure actrice : Sidney Flanigan dans Never Rarely Sometimes Always

Meilleur acteur : Delroy Lindo dans Da 5 Bloods Frères de sang, sans date de sortie cinéma en France

Meilleure actrice dans un second rôle : Maria Bakalova dans Borat Le film d’après, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur acteur dans un second rôle : Chadwick Boseman (†) dans Da 5 Bloods Frères de sang, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur scénario : Never Rarely Sometimes Always par Eliza Hittman

Meilleur Film étranger : Bacurau (Brésil) de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

Meilleur Documentaire : Time de Garrett Bradley, sans date de sortie en France

Meilleur Film d’animation : Le Peuple loup de Tomm Moore et Ross Stewart, sans date de sortie en France

Meilleur Premier Film : 40 ans Toujours dans le flow de Radha Blank, sans date de sortie cinéma en France

Meilleure photo : Small Axe, sans date de sortie en France – Shabier Kirchner

Prix spéciaux : le distributeur Kino Lorber pour son Kino Marquee Virtual Cinema & Spike Lee pour son court-métrage New York New York