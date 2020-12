l’ancien agent de mannequins Jean-Luc Brunel a été mis en examen

Jean-Luc Brunel va devoir s’expliquer devant la justice française. L’ancien directeur d’une agence de mannequins à succès était dans le viseur des enquêteurs depuis plus d’un an. Il est soupçonné de multiples agressions sexuelles. Il a été arrêté à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle (Val-d’Oise), alors qu’il s’apprêtait à parti au Sénégal.

Il est mis en examen pour viol sur mineur de plus de 15 ans et harcèlement sexuel. Un soulagement immense pour Thysia Huisman, un ancien mannequin, qui affirme avoir été violée par Jean-Luc Brunel il y a 20 ans. « J’ai pleuré des larmes de joie qu’il soit enfin arrêté. Mais il y avait une petite voix dans ma tête qui disait qu’il pouvait encore être relâché, si la police n’a pas assez d’éléments pour le mettre en examen« , confie t-elle. Si le viol dénoncé par Thysia Huisman est prescrit, d’autres témoignages plus récents visant sont remontés aux enquêteurs.