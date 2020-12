La France suspend les déplacements en provenance du RU

La France suspend à partir de dimanche 20 décembre à minuit (heure de Paris) et pour 48 heures tous les déplacements de personnes en provenance du Royaume-Uni, « y compris liés aux transports de marchandises, par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire », a indiqué Matignon à l’issue d’un Conseil de défense. « Seul le fret non accompagné sera donc autorisé. Les flux de personnes ou de transports en direction du Royaume-Uni ne sont pas concernés », a précisé Matignon à l’issue d’un Conseil de défense sanitaire par visioconférence présidé par Emmanuel Macron, lui-même à l’isolement après avoir été testé positif au Covid-19.

La décision française intervient dans la foulée de mesures similaires prises par la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne ou l’Irlande, alors qu’une variante du virus Sars-CoV-2 a été détectée outre-Manche. « Ce variant génétique ne semble pas entraîner, à ce stade des connaissances, une gravité accrue ou une résistance au vaccin » et « il n’est pas clairement établi à ce stade que la diffusion dite ‘rapide’ de cette mutation au Royaume-Uni serait liée à une propriété intrinsèque de ce virus », précise Matignon, selon qui « le fait que cette souche soit plus contagieuse n’a pas été démontré à ce stade ».

Traitement spécifique des ressortissants français

Mais, poursuivent les services du Premier ministre français, « dans le contexte de l’accélération de l’épidémie depuis quelques jours au Royaume-Uni, les autorités sanitaires britanniques ont notifié à l’Organisation mondiale de la Santé l’information selon laquelle cette mutation pourrait possiblement être plus contagieuse que les autres variantes du SARS-CoV-2 », dénombrées à plus de 12.000 depuis le début de la pandémie.

Selon Matignon, le délai de 48 heures doit permettre de poursuivre deux objectifs: « ouvrir un temps de coordination entre les Etats membres de l’Union européenne afin de définir une doctrine commune sur la régulation et le contrôle des flux en provenance du Royaume-Uni » et « préparer opérationnellement une réouverture sécurisée des flux en provenance du Royaume-Uni à partir du 22 décembre, et qui s’appuiera sur un dispositif de test obligatoire au départ ».

« Nous veillerons particulièrement à la situation spécifique des ressortissants français qui ont prévu de rentrer en France pour passer les fêtes de fin d’année en famille. Nous les incitons d’ores-et-déjà à prendre leurs dispositions pour réaliser un test PCR dans les prochains jours », a ajouté Matignon.

(avec AFP)