Ulsan nouveau roi d'Asie

Ulsan Hyundai renverse Persépolis en finale de la Ligue des championsed

Les Sud-Coréens sont champions d’Asie pour la deuxième fois de leur histoire

Ulsan représentera l’Asie lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020™

Ulsan Hyundai (République de Corée) remporte la Ligue des champions de l’AFC 2020 en s’imposant 2-1 en finale devant les Iraniens de Persépolis. Auteur d’un doublé, le Brésilien Junior Negrao a grandement contribué au second sacre continental d’Ulsan, huit ans après son premier triomphe.

Cette victoire représente un beau lot de consolation pour une équipe souvent malheureuse sur la scène nationale, ces dernières années. En effet, Ulsan a vu le titre lui échapper en 2019 et 2020. Les Tigres restent également sur une défaite en finale de la Coupe de République de Corée. Ce succès conquis de haute lutte face à Persépolis devrait reléguer ces déceptions au second plan.

Ulsan aura en outre la chance de représenter l’Asie lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020™, qui aura lieu au Qatar du 1er au 11 février 2021. Les nouveaux champions d’Asie auront l’occasion d’y croiser des poids lourds du football mondial, à commencer par le Bayern Munich ou Al Ahly (Égypte).

Finale de la Ligue des Champions de l’AFC

Persépolis 1-2 Ulsan Hyundai, stade Al Janoub, Qatar

Buts :

Mehdi Abdi (45’) pour Persépolis

Junior Negrao (45’+4, 55’) pour Ulsan

Le match

Les Iraniens attaquent la rencontre tambour battant et passent tout près d’ouvrir le score sur un centre de Milad Sarlak, qui s’avère malheureusement un peu trop long pour Mehdi Abdi. Yoon Bitgaram répond du tac au tac et trouve le poteau sur une frappe prometteuse, au terme d’une belle action offensive. Persépolis prend finalement l’avantage lorsque Mehdi Abdi se trouve à la conclusion d’une contre-attaque rondement menée, juste avant la pause. Alors que les Iraniens se préparent à rentrer aux vestiaires avec un but d’avance, Ulsan obtient un penalty dans le temps additionnel, converti en deux temps par Negrao.

Les Sud-Coréens entament la seconde période comme ils avaient conclu la première : suite à une faute de main dans la surface de réparation, l’arbitre leur accorde un nouveau penalty. Negrao s’élance encore et, cette fois, marque sans trembler. Les Iraniens entament alors un long siège du but sud-coréen, mais le réalisme leur fait défaut à plusieurs reprises. De leur côté, les joueurs d’Ulsan défendent avec acharnement… jusqu’au titre !

La star

Le Brésilien Junior Negrao s’impose incontestablement comme l’homme du match. Grâce à son doublé, Ulsan remporte une victoire un temps compromise. Tout au long du match, il n’a eu de cesse de tourmenter les défenseurs de Persépolis par sa technique, son sens du dribble et sa vivacité. Auteur de sept réalisations sur l’ensemble de la compétition, il a su s’imposer comme une pièce maîtresse du dispositif offensif des Tigres. Il termine, en outre, meilleur buteur de la Ligue des champions de l’AFC, à égalité avec Abdul Razzaq Hamdallah (Al Nassr).

Prix

Meilleur buteur : Abderrazzak Hamdallah (Al Nassr), 7 buts

Abderrazzak Hamdallah (Al Nassr), 7 buts Prix du Fair-play : Ulsan Hyundai (République de Corée)

Ulsan Hyundai (République de Corée) Meilleur joueur : Yoon Bitgaram (Ulsan Hyundai)

La stat

7 – Junior Negrao termine meilleur buteur de la Ligue des champions de l’AFC, à égalité avec Abderrazzak Hamdallah (Al Nassr). Le Brésilien a notamment signé un doublé en finale. Le titre revient toutefois à l’attaquant marocain, en raison d’un temps de jeu inférieur à celui du Brésilien.

Le saviez-vous ?

C’est la deuxième fois qu’Ulsan remporte la Ligue des champions de l’AFC. En 2012, les Sud-Coréens s’étaient imposés 3-0 en finale devant les Saoudiens d’Al Ahli.



AFC CL final: Persepolis 1-2 Ulsan Ulsan pose for a photo before the AFC Champions League final



Persepolis huddle ahead of the AFC Champions League final



A Persepolis fan holds up a flag before kick-off of the AFC Champions League final



Sin Jinho of Ulsan during the AFC Champions League final



Mehdi Abdi of Persepolis celebrates with his team-mates



Persepolis' forward Mehdi Abdi Qara (C) celebrates with his team after scoring during the AFC Champions League final



Mehdi Abdi of Persepolis celebrates with his team-mates after scoring during the AFC Champions League final



Mehdi Shiri of Persepolis and Kim Insung of Ulsan Hyundai chase the ball during the AFC Champions League final



Yoon Bitgaram of Ulsan shoots at goal during the AFC Champions League final



Siamak Nemati of Persepolis controls the ball during the AFC Champions League final



Junior Negrao of Ulsan misses a penalty but scores the rebound



Ulsan's forward Junior Negrao shoots to score during the AFC Champions League final



Junior Negrao and Kim Insung of Ulsan celebrate



Ulsan's forward Junior Negrao celebrates his goal



Ulsan's forward Junior Negrao shoots to score during the AFC Champions League final



Ulsan's forward Junior Negrao celebrates his goal during the AFC Champions League final



Junior Negrao of Ulsan celebrates after his first goal during the AFC Champions League final



Ulsan's forward Junior Negrao celebrates his goal during the AFC Champions League final



Ulsan captain Shin Hojin lifts the AFC Champions League trophy



Ulsan's players celebrate winning the AFC Champions League final



Ulsan's players celebrate winning the AFC Champions League final



Ulsan Hyundai celebrate after the AFC Champions League final



Ulsan captain Shin Hojin lifts the AFC Champions League



Ulsan celebrate winning the AFC Champions League



Yoon Bitgaram wins the player of the tournament award for the AFC Champions League 2020



Fireworks after the AFC Champions League final at Al Janoub Stadium









Fifa