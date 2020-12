Vuvuzelas, Waka Waka, Zakumi et Jabulanis : la première Coupe du Monde de la FIFA de l'histoire organisée en Afrique a laissé des souvenirs indélébiles. L'Espagne d'Andrés Iniesta, David Villa et Xavi a remporté Afrique du Sud 2010 au Soccer City Stadium. Revivez les moments forts qui se sont déroulés dans cette enceinte, de la dance de Siphiwe Tshabalala au match d'ouverture au sacrifice de Luis Suarez contre le Ghana, en passant par le but en or d'Iniesta en finale.







