Jeu concours Blu-ray / DVD : ENRAGÉ avec Russell Crowe

A l’occasion de la sortie le 19 décembre en Blu-ray, DVD et VOD de Enragé, le thriller hyper violent avec Russell Crowe, critique-film.fr et M6 Vidéo vous proposent de participer à un grand jeu concours qui vous permettra de gagner des Blu-ray et DVD du film !

Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre… La journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar…

Mieux vaut ne pas croiser sa route…



« Une pure série B à la Larry Cohen,dont la qualité première est de ne jamais se perdre en dialogues d’exposition ou en surexplications inutiles »

Mad Movies

« Jouissif comme un bon tour de grand huit ! »

Filmsactu

On vous invite également à lire

notre critique et notre test Blu-ray !

LE 19 DÉCEMBRE en DVD, Blu-ray, VOD et Achat digital

1h30 / Langues : Français & Anglais 5.1 / Sous-titres : Français

Interdit aux moins de 12 ans

Également disponible en VOD & Achat digital sur toutes les plateformes

Édité par M6 Vidéo







Chargement…





Règlement du jeu concours Enragé :

Du 19 décembre 2020 au 2 janvier 2021 à minuit, répondez correctement aux questions posées et indiquez vos coordonnées complètes. Vous gagnerez peut-être un Blu-ray ou un DVD de Enragé, dans la limite d’une seule participation par foyer. Toute participation incomplète (champ non rempli) ne pourra être prise en compte. Par ailleurs, vous augmenterez vos chances en partageant cet article sur Facebook, Twitter et Google+ (+1 chance maximum par réseau, en mettant le lien dans les commentaires ci-dessous).

Les deux premiers gagnant tirés au sort recevront un Blu-ray de Enragé

Le troisième gagnant tiré au sort recevra un DVD de Enragé.

Critique-film.fr ne pourra être tenu responsable de la non distribution des lots.

Jeu réservé à la France Métropolitaine, Corse incluse.

Les gagnants seront tirés au sort et prévenus par mail.

Suivez-nous sur la page fan Facebook Critique-film.fr