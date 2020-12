Réunion du conseil d’administration de Qatar 2022 en amont de l’inauguration du stade Al Rayan 

Le conseil d’administration de FIFA World Cup Qatar 2022 LLC s’est réuni le 15 décembre 2020, trois jours avant l’inauguration du stade Al Rayan, qui accueillera la compétition phare de la FIFA mais aussi la finale de la Coupe de l’émir, prévue le jour de la fête nationale du Qatar.

Organisée par visioconférence en raison de la pandémie de Covid-19, la réunion a porté sur les nombreuses avancées réalisées dans le cadre des préparatifs à la Coupe du Monde, mais également sur les étapes à venir, comme les inaugurations de stades et l’organisation en février 2021 de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et en décembre prochain de la Coupe arabe de la FIFA.

S.E. Hassan Al Thawadi, secrétaire général du Conseil suprême pour la remise et l’héritage, a déclaré : « Malgré toutes les difficultés liées à la pandémie de Covid-19, nous sommes parvenus à réaliser de grandes choses cette année en vue de la première Coupe du Monde de la FIFA™ organisée au Moyen-Orient et dans le monde arabe. »

« Nous avons tout d’abord célébré en début d’année le J-1000 avant le coup d’envoi de la compétition, avant d’enchaîner sur l’inauguration virtuelle du stade de la Cité de l’éducation. Après avoir passé en novembre dernier le cap des deux ans qui nous séparent de la compétition, nous nous apprêtons à inaugurer le stade Al Rayan, qui est le quatrième que nous aménageons en vue du tournoi. »

« La pandémie n’a pas empêché le Qatar d’organiser de grandes compétitions de football sur le continent asiatique. Nous nous sommes par exemple portés volontaires pour accueillir des matches de la Ligue des Champions de l’AFC, dont la finale se tiendra dans notre pays le 19 décembre prochain. »

Colin Smith, directeur général de FIFA World Cup Qatar 2022 LLC, a quant à lui indiqué : « L’engagement sans faille du Qatar a été déterminant dans l’avancée constante des préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA, si bien que le projet est aujourd’hui en très bonne voie. »

« L’année 2021 constituera néanmoins une période charnière pour le pays, avec l’organisation de deux grandes compétitions – la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et la Coupe arabe de la FIFA – qui nous permettrons de tester les aspects infrastructurels et opérationnels en amont de la compétition phare de la FIFA. »

L’inauguration du stade Al Rayan est la dernière d’une série qui inclut celle du stade Khalifa International, du stade Al Janoub et du stade de la Cité de l’éducation. Le stade Al Beyt, achevé récemment, sera quant à lui inauguré prochainement. Enfin, les stades Al Themama, Ras Abou Aboud et Lusail sont en cours de finalisation et devraient être livrés largement en amont du coup d’envoi du tournoi, qui aura lieu le 21 novembre 2022.





Fifa