Michèle Rubirola annonce quitter ses fonctions de maire de Marseille

La première femme maire de Marseille, Michèle Rubirola, a annoncé mardi 15 décembre avoir présenté sa démission en raison des épreuves de santé auxquelles elle fait face et a souhaité que son premier adjoint socialiste Benoît Payan lui succède.

« J’ai connu dès l’été les premières difficultés liées à ma santé. […] Ces épreuves [de santé] limitent l’énergie que je peux mobiliser. Etre maire de Marseile c’est 300 % de son temps », a déclaré la maire de gauche lors d’une allocution devant la presse.

« Je souhaite que notre binôme continue mais s’inverse »

Moins de six mois après avoir été élue à la tête d’une union de la gauche baptisée « Printemps marseillais » qui avait mis fin à 25 ans de règne de la droite et de l’ex-maire Jean-Claude Gaudin, cette médecin de profession de 64 ans, préfère céder la place.

« J’ai toujours parlé de collectif et celui ou celle qui le mène doit être celui qui correspond le mieux au moment », a-t-elle insisté en proposant Benoît Payan comme successeur.

Michèle Rubirola, le Printemps d’une Marseillaise « Nous formons un binôme et je souhaite que notre binôme continue mais s’inverse et que Benoit devienne maire. C’est de son énergie et son expérience dont Marseille a besoin aujourd’hui », a-t-elle insisté.

« Il y a en médecine les spécialistes du temps long et les urgentistes. Je suis de la première catégorie. Et c’est de la seconde dont nous avons besoin à Marseille », a-t-elle poursuivi soulignant les défis immenses dans une des villes les plus pauvres de France où se conjuguent crise sanitaire, crise sociale et financière.