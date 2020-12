La Bourse de Paris ouvre en hausse de 0,88%

La Bourse de Paris montait de 0,88% peu après l’ouverture mercredi, optimiste quant à la probabilité d’un soutien monétaire et budgétaire supplémentaire des Etats-Unis face aux conséquences toujours vives de la pandémie de Covid-19.

L’indice CAC 40 prenait 48,86 points à 5.579,17 points vers 9H20 (8H20 GMT) au lendemain d’une clôture proche de l’équilibre, à +0,04%.

L’Europe se parait de vert, Londres gagnant 0,81%, Francfort 1,15% et Madrid 0,16%. Côté asiatique, la Bourse de Tokyo a fini en petite hausse, le Nikkei prenant 0,26% et le Topix 0,27%.

« Aujourd’hui, c’est bien évidemment la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui animera les marchés, mais aussi les PMI manufacturiers en zone euro de décembre et les ventes au détail aux Etats-Unis », liste John Plassard, spécialiste de l’investissement chez Mirabaud.

La Banque centrale dirigée par Jerome Powell pourrait donner un petit coup de pouce en prolongeant la durée de détention de ses obligations.

L’institution contribuerait ainsi à maintenir bas de nombreux taux d’intérêt pour les ménages et entreprises – crédits auto, prêts immobiliers, etc – et éviter un assèchement du crédit sur les places financières.

Sur le plan budgétaire, les autorités américaines se rapprochent d’un accord attendu depuis des mois alors qu’un groupe d’élus bipartite a proposé un projet de loi partiel de 748 milliards de dollars.

Côté européen, les investisseurs surveillent dans la matinée la publication d’indicateurs manufacturiers, qui s’annoncent décevants au moment où plusieurs grandes économies du continent viennent d’être soumises ou commencent à être touchées par le confinement.

En France, l’activité du secteur privé s’est contractée de nouveau en décembre, mais moins qu’au plus fort du confinement en novembre: l »indice Flash composite de l’activité globale est remonté à 49,6 points, contre 40,6 en novembre. Un chiffre en dessous de 50 indique une contraction.

Les créations d’entreprises en France sont légèrement reparties à la hausse en novembre (+0,9%), tirées par les activités de construction et les micro-entreprises.

LA BCE OUVRE LES VANNES DES DIVIDENDES

Crédit Agrciole prenait 0,66% à 10,75 euros, Société Générale 1,19% à 17,52 euros, et BNP Paribas reculait de 0,29% à 45,11 euros.

La Banque centrale européenne a autorisé mardi les banques à verser de nouveau des dividendes sans qu’ils excèdent 15% de leurs bénéfices cumulés des années 2019 et 2020, les invitant cependant à la prudence en pleine pandémie.

COVID: VALVENA LANCE SES ESSAIS SUR L’HOMME

La biotech franco-autrichienne (+3,93% à 7,40 euros), spécialisée dans les vaccins, va démarrer ses essais cliniques sur l’homme pour son candidat vaccin contre le Covid-19, pour lequel le Royaume-Uni lui a déjà passé des commandes, a-t-elle annoncé mercredi.