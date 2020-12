les déclarations de Bruno Le Maire « désespèrent » l’écologiste Julien Bayou

« Cela me désespère », a réagi mardi 15 décembre sur franceinfo Julien Bayou, secrétaire national d’Europe Écologie-les Verts (EELV), au sujet des propos de Bruno Le Maire, qui affirmait lundi que « le nucléaire était une des énergies les plus décarbonées de la planète ».

Le ministre de l’Économie « maîtrise tout le discours vert, du greenwashing à n’en plus finir et il ne fait rien », dénonce Julien Bayou. Le nucléaire « coûte très cher, l’EPR de Flamanville n’est toujours pas livré, les coûts de rénovation sont en train de tuer EDF. EDF ne sait pas faire face au mur d’investissements que représente le nucléaire, un milliard par réacteur. »

Le numéro 1 d’EELV est contre « le principe » du nucléaire. « Il concentre l’immense majorité de la recherche et du développement sur l’énergie, alors qu’on est en train de prendre un retard phénoménal sur les renouvelables, qui sont moins chers. » Julien Bayou met en avant les risques liés, selon lui, au nucléaire : « Il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers et mesurer ce que signifie les incidents. Il n’est pas compatible avec le réchauffement climatique. »

EDF est en train de mourir du nucléaire aujourd’hui. Julien Bayou, secrétaire national d’EELV à franceinfo

Avec le projet Hercule, de scission d’EDF en trois entités, « que le gouvernement veut glisser dans le projet de loi Convention citoyenne pour le climat, vous aurez la privatisation de ce qui est rentable, ‘EDF vert’ pour aller vite, et on garde dans le pôle public ce qui ne fonctionne pas, ce qui est déficitaire, c’est-à-dire le nucléaire ». Julien Bayou ne prône pas une sortie du nucléaire aujourd’hui, mais souhaite qu’on acte « la sortie au fur et à mesure de l’obsolescence des centrales ».