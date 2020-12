Gaulois, Gauloises, de sang ou de coeur, réveillez-vous ! C'est votre mémoire qu'on assassine !

Sur RMC découvertes, ce vendredi 11 décembre : « La capitale disparue », très beau documentaire, images de synthèse impressionnantes, on se trouve transporté à plus de 2000 ans en arrière. Cette capitale disparue, c'est celle du peuple éduen, le plus important de la Gaule, que les historiens et les archéologues persistent à vouloir situer sur un mont Beuvray perdu dans les bois du Morvan. En décidant d'accorder à son musée une part importante des subventions prévues pour (…)

–

Actualités







Source link