Fervent soutien de Trump, le leader des républicains au Sénat américain reconnaît la victoire de Biden

Il a été un indéfectible soutien de Donald Trump pendant tout son mandat. Désormais, le dirigeant républicain le plus haut placé a entériné la défaite du président sortant : le chef de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell, a reconnu ce mardi 15 décembre la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle face à Donald Trump, au lendemain de la confirmation des résultats par le collège électoral.

« Le collège électoral a parlé donc je voudrais aujourd’hui féliciter le président élu Joe Biden », a-t-il dit à l’ouverture des débats au Sénat.

