De Rossi et Van der Vaart assistants lors du tirage au sort préliminaire de l’UEFA 

Les FIFA Legends sont impatientes de prendre part au tirage

De Rossi : « Tous les joueurs rêvent de jouer une Coupe du Monde et de brandir ce trophée emblématique »

Van der Vaart : « J’espère bien que la course aux 13 billets offerts aux nations européennes sera pleine de suspense »

Alors que le tirage au sort préliminaire de l’UEFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ approche à grands pas, les FIFA Legends Daniele De Rossi et Rafael van der Vaart ont été nommés assistants de la cérémonie organisée à Zurich le 7 décembre à 18h00 (CET).

Membre de l’équipe d’Italie sacrée championne du monde en 2006, De Rossi a également pris part aux éditions 2010 et 2014 de la compétition phare du football au fil d’une carrière qui l’aura vu porter le maillot azurrro à 117 reprises. Véritable icône de l’AS Rome, le milieu de terrain a également évolué sous les couleurs de Boca Juniors.

Quant à l’ancien international néerlandais, qui compte 109 capes avec les Oranje, il a découvert la Coupe du Monde de la FIFA™ en 2006 et disputé la finale de l’édition suivante, quatre ans plus tard en Afrique du Sud. Au cours de sa riche carrière, Van der Vaart a milité au sein de plusieurs clubs de premier plan, notamment l’Ajax, Hambourg, le Real Madrid, le Betis et Tottenham.

« Tous les joueurs rêvent de jouer une Coupe du Monde et de brandir ce trophée emblématique. Lundi, ce rêve prendra un peu plus d’épaisseur pour les 55 sélections européennes, qui découvriront le parcours susceptible de les mener jusqu’à la Coupe du Monde 2022 », commente De Rossi.

« Les qualifications pour le Qatar seront difficiles pour tout le monde. Comme nous avons pu le constater récemment, les écarts se resserrent au niveau international. »

« J’espère bien que la course aux 13 billets offerts aux nations européennes sera pleine de suspense. Pour l’avoir vécu, je sais ce qu’on ressent quand la compétition la plus prestigieuse de la planète football commence à prendre forme », explique Van der Vaart.

« La Coupe du Monde propose un contexte unique. Chacun représente son pays et on a l’impression que toute la Terre a les yeux braqués sur nous. Le but ultime, c’est de réussir à inscrire son nom dans les annales de la compétition. »

Ces deux légendes du football accompagneront Jaime Yarza, directeur par intérim de la sous-division Compétitions, dans la conduite du tirage au sort.

Toutes les informations relatives à la procédure de tirage au sort, y compris celles concernant les contraintes applicables, sont disponibles ici.

Les supporters du monde entier pourront suivre le tirage au sort en direct sur FIFA.com et via les partenaires de diffusion de la FIFA.





