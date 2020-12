Prix Lumières 2021 : les nominations

© 2020 Académie des Lumières Tous droits réservés

En ces temps de grande incertitude, cela a quand même quelque chose de rassurant de voir que plusieurs organismes de prix de cinéma suivent stoïquement leur calendrier habituel. Après la cérémonie de l’Académie européenne avant-hier, le tour était aujourd’hui à Lisa Nesselson, la présidente américaine de l’Académie des Lumières, d’annoncer la liste des films nommés par les plus de 120 correspondants de la presse internationale pour les 26èmes Prix Lumières.

Un signe d’espoir, en quelque sorte, pour l’avenir du cinéma en général et la qualité des productions françaises de l’année écoulée en particulier, adouci par le rappel qu’on fêtera d’ici une dizaine de jours le 125ème anniversaire de la première projection de cinéma, publique et payante ! Bref, même si l’on aurait préféré retrouver nos salles obscures chéries dès demain, on n’est plus à trois ou quatre semaines près …

Après l’expérience concluante de l’année dernière, la cérémonie des Prix Lumières sera diffusée pour la deuxième fois en clair et en exclusivité sur Canal +. Elle aura lieu le mardi 19 janvier 2021 à partir de 20h00, dans un cadre qui reste encore à être déterminé. On sait par contre déjà que les journalistes Laurie Cholewa et Laurent Weil prendront la relève de Isabelle Giordano, la maîtresse de cérémonie en janvier dernier à l’Olympia à Paris.

A noter que deux films qui auraient dû sortir en salles ces jours-ci, Slalom de Charlène Favier et L’Homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania, mais qui ne verront finalement la lumière des projecteurs qu’en 2021, ont été volontairement laissés sur la liste des nommés. Puis, pour sa deuxième année d’existence, la catégorie de la Meilleure coproduction internationale accueille à titre exceptionnel sept films.

Adieu les cons © 2020 Gaumont / France 2 Cinéma Tous droits réservés

Meilleur Film

Adieu les cons de Albert Dupontel

Les Choses qu’on dit les choses qu’on fait de Emmanuel Mouret

Deux de Filippo Meneghetti

Été 85 de François Ozon

La Fille au bracelet de Stéphane Demoustier

Meilleure réalisation

Albert Dupontel pour Adieu les cons

Maïwenn pour ADN

Filippo Meneghetti pour Deux

Emmanuel Mouret pour Les Choses qu’on dit les choses qu’on fait

François Ozon pour Été 85

Les Choses qu’on dit les choses qu’on fait © 2020 Xavier Lambours / Moby Dick Films / Pyramide Distribution

Tous droits réservés

Meilleure actrice

Laure Calamy dans Antoinette dans les Cévennes

Martine Chevallier et Barbara Sukowa dans Deux

Emmanuelle Devos dans Les Parfums

Virginie Efira dans Adieu les cons

Camélia Jordana dans Les Choses qu’on dit les choses qu’on fait

Meilleur acteur

Sami Bouajila dans Un fils

Jonathan Cohen dans Énorme

Albert Dupontel dans Adieu les cons

Nicolas Maury dans Garçon chiffon

Jérémie Renier dans Slalom, sans date de sortie en France

Meilleur scénario

Antoinette dans les Cévennes par Caroline Vignal

Les Choses qu’on dit les choses qu’on fait par Emmanuel Mouret

Deux par Filippo Meneghetti et Malysone Bovarasmy

La Fille au bracelet par Stéphane Demoustier

Josep par Jean-Louis Milesi

Deux © 2019 Paprika Films / Tarantula / Artémis Production / Dulac Distribution Tous droits réservés

Meilleur Documentaire

Adolescentes de Sébastien Lifshitz

La Cravate de Etienne Chaillou et Mathias Théry

Kongo de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav

Si c’était de l’amour de Patric Chiha

Un pays qui se tient sage de David Dufresne

Meilleur Premier film

Deux de Filippo Meneghetti

Mignonnes de Maïmouna Doucouré

Slalom de Charlène Favier, sans date de sortie en France

Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi et John Wax

Un divan à Tunis de Manele Labidi

Meilleure Coproduction internationale

Abou Leila (Algérie) de Amin Sidi-Boumédiène

Adam (Maroc) de Maryam Touzani

L’Homme qui a vendu sa peau (Tunisie) de Kaouther Ben Hania, sans date de sortie en France

La Llorona (Guatemala) de Jayro Bustamante

Tu mourras à vingt ans (Soudan) de Amjad Abu Alala

Un fils (Tunisie) de Mehdi M. Barsaoui

Yalda La Nuit du pardon (Allemagne) de Massoud Bakhshi

Été 85 © 2020 Mandarin Production / FOZ / France 2 Cinéma / Playtime Production / Scope Pictures / Diaphana Distribution

Tous droits réservés

Meilleure révélation féminine

Noée Abita dans Slalom, sans date de sortie en France

Najla Ben Abdallah dans Un fils

Nisrin Erradi dans Adam

Mélissa Guers dans La Fille au bracelet

Fathia Youssouf dans Mignonnes

Meilleure révélation masculine

Guang Huo dans La Nuit venue

Félix Lefebvre et Benjamin Voisin dans Été 85

Djibril Vancoppenolle dans Petit pays

Alexandre Wetter dans Miss

Jean-Pascal Zadi dans Tout simplement noir

La Fille au bracelet © 2019 Matthieu Ponchel / Petit Film / Frakas Productions / France 3 Cinéma / Le Pacte

Tous droits réservés

Meilleure image

Les Choses qu’on dit les choses qu’on fait – Laurent Desmet

Deux – Aurélien Marra

Été 85 – Hichame Alaouie

Le Sel des larmes – Renato Berta

Slalom, sans date de sortie en France – Yann Maritaud

Meilleure musique

Les Apparences – Bertrand Burgalat

Calamity Une enfance de Martha Jane Cannary – Florencia Di Concilio

L’Extraordinaire voyage de Marona – Pablo Pico

Josep – Silvia Perez Cruz

La Nuit venue – Rone

Meilleur Film d’animation

Calamity Une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé

L’Extraordinaire voyage de Marona de Anca Damian

Josep de Aurel

Petit vampire de Joann Sfar