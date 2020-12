Les champions de nouveau sur le pont

La Ligue des champions de la CONCACAF 2020 reprend le 15 décembre

Le mini-tournoi aura lieu à Orlando, en Floride

Le champion représentera la région à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en février 2021

L’année 2020 n’a pas encore rendu tous ses verdicts. La Ligue des champions de la CONCACAF 2020 reprend du 15 au 22 décembre. Après une pause de neuf mois due à la pandémie de COVID-19, la CONCACAF a décidé d’organiser un tournoi centralisé à élimination directe qui se jouera à huis clos à Orlando, en Floride, et à l’issue duquel nous connaîtrons le champion régional.

Les huit clubs participants tenteront de décrocher le seul billet disponible pour représenter la confédération à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020™, qui aura lieu du 1er au 11 février. Al Ahly, le vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC, le Bayern Munich, Auckland City et le vainqueur de la Copa Libertadores y seront également.

Calendrier de la compétition (heure EST, HEC-6)

Quarts de finale

Mardi 15 décembre

20h00 Olimpia – Montréal (aller 2-1)

22h30 Tigres – NYCFC (aller 1-0)

Mercredi 16 décembre

20h00 Atlanta United – Club América (aller 0-3)

22h30 LAFC – Cruz Azul (match sec)

Demi-finales

Samedi 19 décembre

20h00 Vainqueur de Olimpia-Montréal – Vainqueur de Tigres-NYCFC

22h30 Vainqueur de Atlanta United-Club América – Vainqueur de LAFC-Cruz Azul

Finale

Mardi 22 décembre

22h00 Vainqueur demi-finale 1 – Vainqueur demi-finale 2

Un nouveau champion

Un nouveau champion va être couronné cette année puisque Monterrey, tenant du titre, n’a pas participé à l’édition 2020 de la Ligue des champions. En revanche, il reste d’autres équipes au joli palmarès dans la compétition. Club América, club le plus titré dans le tournoi (7), se retrouve dans la meilleure posture en quart de finale après son succès 3-0 à l’aller sur Atlanta le 12 mars.

L’Impact de Montréal de Thierry Henry va finir d’affronter les Honduriens d’Olimpia qui ont pris une avance 2-1 à l’aller. Olimpia a déjà éliminé Seattle Sounders, champion de MLS, en huitième de finale aux tirs au but. Les hommes de Pedro Troglio espèrent devenir le premier club hondurien à atteindre le dernier carré de la compétition.

La quatrième fois sera-t-elle la bonne pour Tigres ? L’UANL a participé à trois des quatre dernières finales de la Ligue des champions et s’est inclinée à chaque fois, les deux dernières avec seulement un but d’écart au score cumulé. La première équipe à lui faire obstacle sera le NYCFC que les Mexicains ont battu 1-0 à l’aller en mars grâce à un but décisif d’Eduardo Vargas dans le temps additionnel. Tigres ne pourra cependant pas compter sur son joueur chilien pour le match retour puisqu’il a été transféré chez les Brésiliens de l’Atlético Mineiro depuis.

La compétition a été reportée avant même que LAFC et Cruz Azul ne puissent disputer leur quart de finale aller. Les deux formations devront donc se départager sur un seul match. Cruz Azul, champion 2014, va devoir se remettre rapidement de son élimination en demi-finale de la Liga MX Apertura contre Pumas. Le LAFC de Bob Bradley a également besoin de rebondir après son revers 3-1 face à Seattle au premier tour des barrages de la MLS dans la Conférence Ouest.

Joueurs à suivre

Carlos Vela, Soulier d’or de la MLS 2019, et Diego Rossi, Soulier d’or de la MLS 2020 espèrent faire parleur leur talent pour LAFC. André-Pierre Gignac, nommé pour le Prix Puskás de la FIFA 2020, entend faire honneur à son statut de héros de Tigres. De jeunes milieux comme Sebastian Cordova (Club América) et Ezequiel Barco (Atlanta United) sont également attendus, tout comme Michaell Chirinos pour Olimpia.

Comment suivre les matches ?

Si vous êtes dans la région CONCACAF : bien que les rencontres se joueront à huis clos, les supporters pourront les suivre dans la région grâce au réseau de partenaires télé de la Confédération, notamment FOX Sports (États-Unis, anglais), TUDN (États-Unis, espagnol), Fox Sports Latin America (Mexique, espagnol), ESPN (Amérique centrale, espagnol), TSN et RDS (Canada, anglais et français), Flow Sports (Antilles, anglais) et d’autres partenaires locaux.

Les matches seront également disponibles sur l’appli officielle de la CONCACAF (des restrictions de territoire s’appliquent). L’appli téléphone est gratuite et disponible sur iTunes et Google Play.





