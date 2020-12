En regardant brièvement la télévision un dimanche soir, on est saisi de surprise. Sur les chaînes d'informations autorisées quelques éditorialistes et experts vitupèrent avec éclat au sujet d'une manifestation ayant eu lieu le samedi après-midi. En fond d'écran défilent des images à peine crédibles : des silhouettes masquées de membres des forces de l'ordre surgissent comme sortis d'une boite à ressort, une foule bousculée et harassée de coups sursaute au gré des (…)

