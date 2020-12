European Film Awards 2020 : le palmarès & les nominations au prix Lux

© 2020 Getty Images / European Film Academy e. V. Tous droits réservés

La semaine de célébrations autour du cinéma européen s’est terminée avant-hier avec la 33ème cérémonie des European Film Awards. Comme cela est hélas désormais la norme, la cérémonie, initialement prévue à Reykjavik, a dû se tenir dans un cadre mi-présentiel, mi-virtuel. Tandis que l’animateur Steven Gätjen, les présentateurs et les officiels de l’Académie du cinéma européen étaient réunis à Berlin, les gagnants et autres nommés étaient obligés de suivre les festivités depuis chez eux. Au cours de la soirée, les résultats du vote des plus de 3 800 membres de l’Académie ont été révélés dans sept catégories majeures. Les heureux élus dans les catégories techniques avaient d’ores et déjà été annoncés lors de cérémonies virtuelles distinctes les jours précédents. Vous trouverez leurs noms ici.

C’est le film danois Drunk qui succède souverainement à La Favorite de Yorgos Lanthimos, le grand gagnant en 2019. Le film de Thomas Vinterberg repart avec les quatre trophées pour lesquels il avait été nommé : Meilleur Film européen, réalisateur, acteur et scénario. Labelisé du Festival de Cannes et candidat officiel de son pays dans la catégorie du Meilleur Film international aux Oscars, Drunk était sorti sur les écrans français le 14 octobre dernier et aurait dû y être à nouveau visible à partir de demain. Il s’agit du premier sacre du réalisateur dans la catégorie principale, après deux European Film Awards antérieurs, celui de la Meilleure découverte pour Festen en 1998 et celui du Meilleur scénario pour La Chasse en 2012.

Lors d’un des moments les plus émotionnels de la soirée, Thomas Vinterberg a terminé son discours de remerciements avec un hommage à sa fille Ida, décédée en mai 2019 dans un accident de voiture en Belgique à 19 ans.

© 2020 Getty Images / European Film Academy e. V. Tous droits réservés

Les prix d’interprétation ont été remis à distance à un vétéran du cinéma européen côté hommes, ainsi qu’à une actrice qui n’est désormais plus un jeune espoir côté femmes. L’acteur danois Mads Mikkelsen a enfin gagné son premier European Film Award, après trois nominations sans succès pour After the Wedding de Susanne Bier, Les Soldats de l’ombre de Ole Christian Madsen et La Chasse de Thomas Vinterberg. Quant à l’actrice allemande Paula Beer, elle le gagne trois ans après sa première nomination pour Frantz de François Ozon. Son rôle dans Ondine de Christian Petzold lui avait déjà valu l’Ours d’argent de la Meilleure actrice au Festival de Berlin plus tôt cette année.

Enfin, en plus d’attribuer pour la première fois le prix de la narration innovante, voté par le conseil d’administration de l’Académie, les European Film Awards se sont associés plus étroitement cette année au prix Lux du parlement européen. Les noms des trois films nommés au Lux Audience Award 2021 ont été annoncés au cours de la soirée. Y figurent deux des lauréats, Drunk de Thomas Vinterberg et L’Affaire Collective de Alexander Nanau, ainsi que l’un des grands perdants, La Communion de Jan Komasa. Depuis hier et encore jusqu’au dimanche 11 avril 2021, les spectateurs européens pourront voter sur le site des prix. Leurs notations compteront pour la moitié des votes, alors que l’autre partie reviendra aux parlementaires européens. La cérémonie aura lieu au parlement européen le mercredi 28 avril 2021.

© 2020 Getty Images / European Film Academy e. V. Tous droits réservés

Les lauréats des 33èmes European Film Awards

Meilleur Film : Drunk (Danemark) de Thomas Vinterberg

Meilleur réalisateur : Thomas Vinterberg pour Drunk

Meilleure actrice : Paula Beer dans Ondine

Meilleur acteur : Mads Mikkelsen dans Drunk

Meilleur scénario : Drunk par Thomas Vinterberg et Tobias Lindholm

Meilleur documentaire : L’Affaire Collective (Roumanie) de Alexander Nanau, sans date de sortie en France

Meilleure découverte – Prix Fipresci : Sole (Italie) de Carlo Sironi

Prix de la narration innovante : Women make Film A New Road Movie through Cinema (Royaume-Uni) de Mark Cousins

© 2020 European Parliament Tous droits réservés

Les nommés du Lux Audience Award 2021

L’Affaire Collective (Roumanie) de Alexander Nanau, sans date de sortie en France

La Communion (Pologne) de Jan Komasa

Drunk (Danemark) de Thomas Vinterberg