Trump confirme qu’il va mettre son veto à la loi de défense des Etats-Unis, adoptée par le Congrès

« Je mettrai mon veto ! » Donald Trump a confirmé ce dimanche 13 décembre son intention d’opposer son veto au projet de loi budgétaire sur la défense des Etats-Unis, adopté vendredi par le Congrès américain.

« Le plus grand vainqueur de notre nouvelle loi de défense est la Chine ! Je mettrai mon veto ! », a tweeté le président américain, qui est opposé au texte pour plusieurs autres raisons.

