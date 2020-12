Prix du Syndicat Français de la Critique de Cinéma 2021 : les nominations DVD / Blu-ray

Entre les salles de cinéma, qui vont donc rester fermées en France au delà d’après-demain, et les services de vidéo en ligne, à l’offre si démesurée qu’elle devient vite écrasante, un compromis convenable peut être la bonne vieille édition physique, en DVD ou Blu-ray. Car même s’il s’agit d’un marché en perte de vitesse économique, comme le démontre l’appel de plus de cinquante éditeurs lancé en juin dernier, on peut encore en tirer de formidables galettes. Le Syndicat Français de la Critique de Cinéma soutient depuis 2005 ce support à travers quatre prix, remis chaque année lors de sa soirée de prix à la Cinémathèque Française.

On ne connaît pas encore la date de la cérémonie anniversaire – la 75ème ! – , qui devrait avoir lieu au mois de janvier prochain. La situation sanitaire actuelle nous en fait douter. Par contre, on dispose désormais, depuis jeudi et vendredi derniers, respectivement les 10 et 11 décembre, de la liste des nommés dans les catégories des DVD et Blu-ray. Elle a été établie par le comité de sélection, qui votera également pour les lauréats. Cette année, il est composé de cinq éminents critiques, dont Philippe Rouyer, l’actuel président du syndicat.

Alors qu’il est peu probable que la traditionnelle présentation des nommés ait lieu cette année à la Libraire du Cinéma du Panthéon, pour cause de confinement / couvre-feu, une remise de 5 % y est toutefois accordée sur l’achat des éditions retenues, grâce au code promotionnel #PrixSFCC2020.

Enfin, dans les prochains jours, on devrait de même en savoir plus sur la liste des pré-sélections dans les catégories littéraires et éventuellement celles du film singulier et du court-métrage. Pour rappel, l’ensemble des plus de 250 membres du syndicat votent pour les prix du Meilleur Film français et du Meilleur Film international. Les deux gagnants de l’année dernière, Les Misérables de Ladj Ly et Parasite de Bong Joon-ho, concourent par ailleurs cette fois-ci dans la catégorie du Meilleur DVD / Blu-ray récent.

© 2020 Syndicat Français de la Critique de Cinéma Tous droits réservés

Meilleur DVD / Blu-ray récent

Les Misérables de Ladj Ly, Le Pacte

Parasite de Bong Joon-ho, The Jokers

Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, Pyramide Vidéo (test)

Le lauréat pour l’année 2019 était Bergman Mode d’emploi de Jane Magnusson, Carlotta Films.

Meilleur coffret DVD / Blu-ray

Coffret 100 ans Michel Audiard, Gaumont

Le Goût de la cerise et Le Vent nous emportera de Abbas Kiarostami, Potemkine

Collection « Collectors », Malavida Films

Le lauréat pour l’année 2019 était la Collection Make My Day par Jean-Baptiste Thoret, StudioCanal.

Meilleur DVD / Blu-ray de patrimoine

L’Homme qui voulut être roi de John Huston, Wild Side

La Roue de Abel Gance, Pathé

Soy Cuba de Mikhail Kalatozov, Potemkine

Le lauréat pour l’année 2019 était Ragtime de Milos Forman, L’Atelier d’images / arte.

Prix Curiosité

Ne croyez surtout pas que je hurle de Frank Beauvais, Capricci

Peter Nestler en neuf films, Survivance

Phase IV de Saul Bass, Calotta Films (test)

Le lauréat pour l’année 2019 était Donnie Darko de Richard Kelly, Carlotta Films.





