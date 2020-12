« Nous, les Européens ». Finlande : les secrets du bonheur – France 3 – 13 décembre 2020

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine « Nous, les Européens » (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3. Pour ce nouveau numéro de la saison 2, direction la Finlande, pays où les habitants sont les plus heureux de vivre. Parmi les secrets du bonheur finlandais, une façon de prendre la vie comme elle vient et d’être proche de la nature…

Si les 5,5 millions de Finlandais sont concernés, comme tout le monde, par la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19, les mesures de confinement ont été limitées et le port du masque dans la rue est seulement conseillé. Et la Finlande est le pays d’Europe qui a connu le moins de décès et le moins de cas de coronavirus par rapport à sa population sur le continent.

Le « sisu », ou l’art de la persévérance, du courage…

> LE GRAND REPORTAGE

En Finlande, le bonheur est indissociable du « sisu », ou l’art de la persévérance, que les petits Finlandais apprennent dès l’enfance. Sur les bords de la Baltique s’acquiert la force intérieure, d’abord au contact de la nature, avant de prolonger son apprentissage sur les bancs de l’école. Les enseignants ont pour objectif de renforcer la confiance en soi de chaque bambin, afin de permettre son épanouissement et son autonomie. Des écoles ouvertes sur la société, qui donnent moins de cours que les écoles françaises, avec des résultats exceptionnels dans les classements internationaux. Les Finlandais restent cependant discrets devant ces résultats. Ici, on apprend la modestie et à se contenter de peu.

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Denis Bassompierre.

> L’INVITEE



– Maria Ohisalo, 35 ans, ministre finlandaise de l’Intérieur, présidente de la Ligue verte (Vihr), une des figures marquantes de la scène politique finlandaise. Elle explique pourquoi un confinement général en Finlande était inenvisageable.

> Les replays des magazines d’info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique « Magazines ».

