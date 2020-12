Nombre record d’inscriptions sur la route de la plus grande compétition de clubs FIFAe

480 équipes en lice, soit une augmentation de 150 pour cent

Les qualifications FIFAe Club en ligne sont lancées

La FIFAe Club World Cup aura lieu du 24 au 28 février

Dotées d’un nouveau format, les FIFAe Club World Cup Series ont attiré un nombre record de participants cette année. Au terme d’une compétition préliminaire resserrée sur deux mois, la phase finale de la FIFAe Club World Cup 2021™ sera produite à distance. Les meilleures équipes d’EA SPORTS FIFA 21 se retrouveront en février prochain pour tenter de remporter le prix le plus convoité de la catégorie.

Dans cet écosystème indépendant, les joueurs représentent leur club. Compte tenu du niveau de la compétition, la cohésion et l’esprit d’équipe seront autant d’éléments essentiels pour espérer atteindre le sommet. Les FIFAe Club Series réunissent cette année encore des institutions comme Complexity Gaming, le tenant du titre, Brøndby IF, double lauréat de l’épreuve, Fnatic, Hashtag United, Falcons (l’équipe d’Azpilicueta), R10 Team (l’équipe de Ronaldinho) et Ellevens, finaliste malheureux l’an dernier.

La nouvelle formule des qualifications en ligne offre aux débutants à ce niveau l’occasion de se mesurer aux mastodontes de l’eSport FIFA, avec l’ambition d’accéder à l’une des plus prestigieuses compétitions mondiales.

Au total, 480 clubs participeront aux différentes phases de la compétition préliminaire. Les plus performants décrocheront sous peu l’un des précieux sésames pour la phase finale de la FIFAe Club World Cup 2021. La compétition proprement dite s’adresse à une audience internationale. Les rencontres seront retransmises en direct du 24 au 28 février, sur les chaînes numériques de la FIFA.

En raison de la situation sanitaire, l’édition 2021 de la FIFAe Club World Cup sera divisée en six zones et produite à distance. Les présentateurs commenteront les rencontres depuis un studio, tandis que les joueurs resteront chez eux. Une seule des 480 équipes en lice soulèvera le trophée le 28 février prochain. D’autres informations seront publiées prochainement.

Les qualifications en ligne sont divisées en trois phases. Les pré-qualifications ont débuté le 3 décembre.

Les pré-qualifications concernent tous les clubs inscrits qui n’ont pas été certifiés par la FIFA, afin d’offrir à ces nouvelles formations la possibilité de se mesurer aux meilleurs clubs de la planète.

Les qualifications rassembleront tous les clubs compétitifs inscrits et certifiés par la FIFA, ainsi que les équipes sorties des pré-qualifications. Les formations les mieux placées à l'issue du tour final et dans le classement régulier au sein de leurs conférences respectives accèderont aux barrages pour la FIFAe Club World Cup.

Les barrages détermineront les meilleurs clubs dans chacune des zones avec, à la clé, la perspective de valider son billet pour la FIFAe World Cup 2021.

Les classements des qualifications seront disponibles sur FIFA.gg.

Pour les clubs engagés sur plusieurs saisons, un nouveau Classement des clubs FIFAe a été mis au point. Il intègre l’ensemble des équipes certifiées et sera utilisé pour désigner les têtes de série des qualifications en ligne. Le classement prend en compte les performances passées ainsi que les prestations individuelles des 50 meilleurs joueurs des EA SPORTS FIFA Global Series. Il sera régulièrement mis à jour. Le Classement des clubs FIFAe est disponible sur FIFA.gg.





