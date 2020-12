le sénateur Patrick Kanner dénonce « une forme d’acharnement »

Patrick Kanner, président du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain au Sénat et ancien ministre des Sports, était l’invité du « 8h30 franceinfo », samedi 12 décembre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

L’ancien ministre Patrick Kanner, président du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain au Sénat, a dénoncé samedi 12 décembre sur franceinfo « une forme d’acharnement à l’égard de la culture », alors que le gouvernement a décidé de prolonger la fermeture des salles de spectacle et des lieux de culture au moins jusqu’au 7 janvier pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Le sénateur socialiste a invité le gouvernement à faire « confiance » aux « acteurs du monde de la culture ».

Patrick Kanner, ancien ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, s’est aussi interrogé sur la cohérence des mesures sanitaires : « Pourquoi permettre les transports saturés, je pense au métro parisien, par exemple, ou au RER, et se retrouver à empêcher les cinémas, les théâtres et les musées de fonctionner ? Je ne comprends pas vraiment. Il y a vraiment là une incohérence, une injustice, une forme d’acharnement ».

Pour l’ancien ministre du président Hollande, « le gouvernement se trompe sur ce dossier-là parce que chacun sait que tous ces propriétaires, ces gestionnaires des salles de culture, ont fait d’énormes efforts pour préserver les conditions sanitaires, donc faisons-leur confiance ».

