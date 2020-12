« Le choc colonial a été si brutal qu’il a interdit tout débat sur la laïcité dans le monde musulman »

Le projet de loi sur « les séparatismes » est présenté aujourd’hui au conseil des ministres par Jean Castex. Un texte mûri de longue date mais retardé par la crise sanitaire. Les derniers événements (assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, attentat de Nice, procès du 15 janvier) n’ont fait qu’exacerber un climat déjà tendu. La laïcité à la française, explicitée dans ce projet de loi censé « conforté les principes républicains » se heurte toujours à un mur d’incompréhension dans les pays musulmans. A cette occasion, nous republions cet entretien avec Pierre-Jean Luizard, historien de l’islam dans les pays du Moyen-Orient, directeur de recherche au CNRS (groupe « Sociétés, religions, laïcités ») et auteur de « la République et l’islam » (Ed. Tallandier, 2019) ainsi que de « Laïcités autoritaires en terres d’islam » (Fayard, 2008), daté du 14 novembre 2020.

On a beaucoup dit que la laïcité à la française était incomprise par le monde musulman. Il faudrait, selon certains experts, l’expliquer. D’où vient cette incompréhension ?

La laïcité française, tout comme les idéaux des autres pays européens, est inspirée des Lumières. De légères différences existent entre les pays nordiques, teintés de libéralisme, et la France où la laïcité est plus « autoritaire », mais l’Hexagone a la particularité d’être le pays qui a porté le plus haut le drapeau d’un universalisme républicain et laïque. C’est aussi le pays qui est le plus en contradiction avec ce que les musulmans ont perç