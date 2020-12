l’UEFA ouvre une « enquête approfondie » après l’incident à caractère raciste

Mieux vaut tard que jamais. Après plus de deux heures de silence à l’issue de l’arrêt de la rencontre entre le PSG et Basaksehir, l’UEFA a annoncé dans la soirée du mardi 8 décembre qu’elle allait ouvrir une « enquête approfondie ». Elle va être menée par l’UEFA après les accusations de racisme concernant le quatrième arbitre roumain de la sixième journée de Ligue des champions entre les deux clubs.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism

