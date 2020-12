Les meilleurs films français sur les casinos

L’univers des casinos est empreint de mystères et d’énigmes. Ce sont des lieux où l’on peut vivre des aventures palpitantes et s’évader du traintrain quotidien, le temps de quelques minutes d’exaltation. L’on comprend aisément que les salles de jeux aient inspiré de nombreux films. Depuis de nombreuses années déjà, le thème des casinos revient souvent dans les films français. En voici justement quelques-uns qui se sont assurément démarqués.

Casino Royale (1967), sur une musique de HERB ALPERT & THE TIJUANA BRASS

Casino Royale est un film parodiant James Bond diffusé sur les écrans en 1967. Cette production britannico-américaine nous dévoile l’agent 007 sous les traits de Sir James, fraîchement anobli. Désormais à la retraite, il s’est établi dans un château écossais. Mais c’était sans compter sur « M », son ex-chef qui lui demande de reprendre du service. Bond préfère décliner la mission, mais son château explose… et M avec. Voilà donc l’ancien agent reparti vers de nouvelles péripéties qui le mènera notamment à Londres où il va diriger les services secrets de Sa Majesté. L’histoire prend des tournures assez abracadabrantes et le Casino Royale est le théâtre de nombreux rebondissements. L’on notera, au passage, que « Royal » qualifie désormais de nombreuses salles virtuelles dont le meilleur casino en ligne pour les Canadiens.

Casino de Paris (1957)

Ce film sorti en 1957 est une production franco-allemande-italienne mettant en scène Gilbert Bécaud. Il raconte l’histoire de Catherine Miller, starlette du Casino de Paris. Celle-ci attire l’attention d’un auteur, Alexandre Gordy. Celui-ci lui propose d’être la vedette de sa nouvelle pièce. C’est ainsi que la jeune femme déménage dans le sud, sur la Côte d’Azur, rejoignant Gordy. Sur place, elle fait connaissance avec le secrétaire de ce dernier, Jacques Merval. Merval, qui est en réalité le véritable écrivain, met tout en œuvre pour que Catherine Miller revienne à ses anciennes amours, le music-hall.

The Connection – French: La French (2014)

The Connection est un film français dont les spécificités sont les suivantes :

Première diffusion en 2014 ;

Réalisé par Cédric Jimenez ;

Produit par Alain Goldman ;

Met en scène Gilles Lellouche et Jean Dujardin ;

Genre : film d’action avec une bonne dose de thriller.

L’intrigue se déroule en 1975, à Marseille. L’on retrouve Pierre Michel qui s’y installe en tant que juge du grand banditisme, avec sa femme et ses enfants. Sur place, il va s’en prendre à un groupement mafieux : la French Connection. Son ambition, mettre fin à cette organisation et stopper ses exportations frauduleuses d’héroïne. C’est ainsi qu’il va entreprendre une véritable croisade à l’encontre du parrain local, Gaëtan Zampa. Ses périples vont le mener à travers Marseille, dont une surveillance du casino de la ville…

La Mise Finale (2004)

Ce film canadien évoque le sujet du comptage des cartes au sein des casinos. Ci-après ses caractéristiques :

Réalisateur : Pierre Gill Genre : Comédie dramatique Durée : 1 heure 32 Date de sortie : 26 juin 2004 Musique par : Martin Roy Acteurs principaux : Charles Martin Smith ; Kris Lemche ; Katharine Isabelle

L’histoire tourne autour de Doug Barnes, un professeur de mathématiques. Celui-ci n’a plus le droit d’aller au Casino, car considéré comme un tricheur. En effet, il enchaînait les victoires et les gains au black jack, étant capable de compter les cartes. Pourtant Monsieur Barnes devait encore beaucoup d’argent à son créancier. Pour pouvoir payer son dû, il va alors décider de former une équipe à qui il allait enseigner les rouages des jeux de casino. Son choix se porte sur 3 de ses étudiants qui vont s’entraîner d’arrache-pied et qui vont d’ailleurs réussir. Mais les choses ne se passent jamais comme on le pense…





