l’heure du déconfinement pour les entreprises

La boutique de jouets de Gilles Georgieff a rouvert ses portes le samedi 28 novembre et le gérant retrouve le plaisir de conseiller à nouveau les clients. La réouverture était indispensable, à quelques semaines des Fêtes. « La période est propice à ce qu’il y ait du monde« , commente-t-il. Chacun retrouve son rythme : sa femme gère l’emballage des cadeaux derrière le comptoir, et les enfants aident pour les stocks.

À l’atelier d’Olivier Brière, la machine, à l’arrêt depuis un mois, fonctionne à nouveau, et pour de bon. « Croyez-nous, en cette période on a besoin de livrer« , dit-il aux journalistes de France Télévisions. Un souci en moins, mais la période reste difficile puisqu’il ne peut pas aller voir ses clients à l’étranger. En cas de nouvelle crise, il a toutefois réfléchi à un plan : « recruter localement pour être présent dans un maximum de pays« . Comme Gilles Georgieff, il a en tout cas fait preuve de courage et de détermination durant ce contexte sanitaire difficile. Ils en sont tous les deux persuadés, le plus dur est aujourd’hui derrière eux.

