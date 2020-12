« Je suis désolé mais aujourd’hui, il faut accélérer »

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

« Ça c’est la solution des fainéants. C’est-à-dire que ce sont les gens qui disent : « Là, j’ai un truc, c’est à prendre ou à laisser. Vous ne prenez pas ? C’est nul, allez, vous n’avez pas fait le boulot !« , s’insurgeait Emmanuel Macron lors de son entretien avec Brut. Face aux propos du chef de l’État, plusieurs membres de la Convention Citoyenne et Cyril Dion ont tenu à lui répondre. « Moi je suis un citoyen qui a travaillé, j’ai repris mes propositions au gouvernement, j’attends qu’il me réponde sur le fond et pas sur la forme« , explique Grégoire Fraty, membre de la Convention Citoyenne. De son côté, Cyril Dion, le garant de cette convention, insiste sur la légitimité de ses membres : ils ont été tirés au sort pour travailler.

Le chef de l’État a également affirmé : « Le « sans filtre » c’est quoi ? C’est de dire, que sur toutes vos propositions on y va avec vous, on construit un texte de loi qu’on est tous prêts à assumer. Et on ne va pas évacuer les questions faciles, mais c’est normal qu’il y ait un travail qui soit encore en train de se faire. » Mais, ce que redoute une autre membre de la Convention Citoyenne, c’est qu’il y ait des « arbitrages au niveau des ministères avant que ça arrive dans les mains du parlement. » Cyril Dion tient en effet à ce que les propositions, lorsqu’elles sont suffisamment abouties, soient transmises telles quelles aux députés.

Il y a un point sur lequel le président de la République a voulu insister : « Personne n’a autant fait que nous depuis 3 ans. Moi, je n’ai pas pris des mesures pour dans 10 ans. » Grégoire Fraty ne le contredit pas. « Après, quand on regarde ce qu’il s’est passé dans les gouvernements précédents, ce n’était pas forcément des exemples non plus« , ajoute-t-il.

Cyril Dion, quant à lui, exhorte d’observer ce qu’il se passe dans d’autres pays comme le Danemark, la Suède ou encore l’Islande. « Même la Chine s’est engagée à être neutre en émissions de CO2 en 2060« , lance-t-il. Pour lui, il est nécessaire de regarder la baisse effective des gaz à effet de serre. « On a besoin de baisser en gros de 7,6 % nos émissions chaque année pour arriver à atteindre les accords de Paris et rester sous 1,5°C. Entre 2018 et 2019, les émissions de la France ont baissé de 0,9 %. C’est très peu« , conclut-il.